Juan Ríos, actor de 'El señor de los Cielos', niega presunto abuso; Amauri Delgado responde

Ciudad de México.- En días recientes explotó una 'bomba' en la industria de la farándula y es que el actor de la primera temporada de El Señor de los Cielos, Juan Ríos fue señalado de abuso por un maquillista de 25 años, identificado como Amauri Delgado. Ante este hecho, el histrión decidió responder a través de un comunicado por medio de la X (red social anteriormente conocida como Twitter).

De acuerdo con lo dicho por el famoso, hasta el momento no ha recibido una orden judicial o alguna notificación por parte de las autoridades sobre alguna demanda en su contra por abuso o violación. También destacó el hecho de que desea que este tema llegue a las instancias legales, debido a que quiere que el caso se resuelva lo más rápido posible, ya que, él asegura que, en ningún momento ha cometido algún tipo de delito relacionado con lo que se le acusa.

"En días recientes una publicación de espectáculos y otros medios han dado voz a una persona que dice haber sufrido abuso sexual de mi parte. No estoy enterado aún, ni se me ha notificado de una forma formal. Exhorto al joven a llevar el tema a las instancias legales correspondientes, ya que me interesa que quede perfectamente claro que -bajo ninguna circunstancia- he cometido algún tipo de violación a su persona (ni a ninguna otra), o algún acto que implique coacción, coerción, uso de la fuerza y/o violencia."

También destacó que no conoce a Amauri, pero destacó no permitirá que su imagen se vea mancillada por una acusación tan seria como la que está haciendo el maquillista. Asimismo, el actor detalló que puede mostrar pruebas sobre su inocencia con pruebas. Por otro lado, dejó entrever que es de su interés demandar a Amauri por difamación y daño moral, aunque no dejó en claro cuando lo haría.

"Mi carrera está hecha a base de trabajo y esfuerzo. Si alguno de los proyectos (o mi participación en ellos) se ve afectado por declaraciones infundadas en infamias, mi respuesta será por la vía legal. No voy a permitir que se dañe mi imagen de la forma que él -y algunos medios- lo hacen, a través de la difamación y la extorsión. Demostraré con pruebas ante las autoridades la falsedad de esas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Niego la acusación de manera categórica y me pongo a la disposición de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos."

Cabe señalar que Juan Río está fuertemente respaldado por sus miles de seguidores en X, quienes no tardaron en mostrar su apoyo a través de mensajes positivos, en el que le deseaban que todo se solucione pronto, así como también resaltaron que sus años actuando de manera seria y comprometida dejaban en claro que, en realidad, Amauri sería un "oportunista" que quería aprovecharse de su fama.

Pero las cosas no se quedaron así, ya que, alrededor de las 14:00 horas, Amauri publicó una serie de historias en las que compartió una captura del comunicado de Juan Ríos, misma que resaltaba por la palabra: "Falso", además fue acompañada por un texto en el que rechaza lo dicho por el actor en su comunicado: "Eres un falso, ¿por qué dices que no me conoces? Y ¿por qué no me demandas tú por difamación?", reclamó el maquillista.

Asimismo, Amauri Delgado publicó una serie de historias en las que etiquetó a medios como TV y Novelas, Chisme No Like e Inventadas Wannabes, en donde se pueden ver supuestas conversaciones que Juan Ríos habría sostenido con el maquillistas. Dichas capturas brindan un mayor panorama sobre lo que supuestamente habría ocurrido entre ambos y es que, al parecer, los dos tuvieron una relación sentimental.

Según lo dicho en las capturas, ambos se coqueteaban constantemente, hasta que un día tuvieron un encuentro sexual, en el que no habrían tenido protección. Esto derivó en una fuerte infección para Amauri, quien tras acudir al médico se enteró que necesitaba un tratamiento sumamente caro, por lo que acudió por ayuda de el actor, pero éste se habría negado a dársela, ignorando todos sus mensajes.

