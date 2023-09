Lanzan 'bomba' a Shakira; filtran que Piqué la dejaría 5 meses antes de estar con Clara Chía

Comparta este artículo

Barcelona, España.- Hace 1 semana, Shakira estrenó el tema El Jefe, tema que lanzó en colaboración con Fuerza Regida, el cual marcaría su debut en la música regional mexicana. Dicha canción fue un éxito total, puesto se trata de un crítica social a la sobreexplotación que a la que algunos patrones someten a sus trabajadores, así como también hizo (aún más) evidente la brecha social entre las clases alta y baja.

Si bien, el tema fue aplaudido por la gente, en especial porque reconoció a Lili Melgar, la exniñera de Sasha y Milan, que habría descubierto la infidelidad de Piqué con la modelo de Kosmos, Clara Chía, y por lo que el exfutbolista terminó por correr a la cuidadora sin darle una liquidación; también desató un efecto de bola de nieve en contra de la famosa, ya que, algunos extrabajadores de la colombiana comenzaron a romper el silencio y denunciaron que no era la jefa amable y correcta que se creía.

La primera en hablar fue Cristian Cárdenas, quien anteriormente había hablado para un programa español, pero que recientemente brindó más detalles para el show Intrusos (América) con Florencia de la V, donde reveló que Shakira podría ser una gran persona frente algunas personas, pero también podría ser todo lo contrario para otros: "Será un ángel para las personas que ayude y se porte bien; y un demonio para las personas con las que no se ha portado bien y de las que yo soy testigo."

Piqué habría terminado con Shakira 5 meses antes de su noviazgo con Clara Chía

Cárdenas mencionó la extraña cláusula en la que le exige a sus bailarines que, cada vez que ella pase por algún lugar, éstos deben darse la "vuelta" y tienen que mirar a la pared. También relató que, aunque Shakira nunca le hizo nada directamente, sí pudo leer la mencionada cláusula, puesto ella era la encargada de la organización de los bailarines: "Cuando llego a un rodaje, me dan unas hojitas de todo lo que va a pasar en el día. Ahí ponen específicamente que todos los figurantes se tienen que dar la vuelta de cara a la pared."

Cárdenas también mencionó que existen otras cláusulas en las que exigen que los bailarines deben despojarse de sus celulares, para no grabar o fotografiar a Shakira durante el rodaje de sus videos, aunque destacó que esto no tendría tanto sentido porque la cantante suele meterse en su motorhome cada vez que están en medio de de sus descansos: "Pobrecitos (de los bailarines), tantas horas, aburridos y sin móviles. Es para que no la graben a ella ni le saquen fotos, aunque ella está metida en su motorhome. Son muchas cosas."

"Ella (Shakira) pide frutas extrañísimas que cuesta mucho encontrarlas, o unas mermeladas súper extrañas, agua de lluvia japonesa Fiji (...) Los niños andaban corriendo por ahí, ella atrás de los niños, y los figurantes (bailarines) de cara a la pared durante horas."

Finalmente, Cristina Cárdenas reveló que, desde su perspectiva, Gerard Piqué nunca engañó a Shakira con Clara Chía, puesto el exfutbolista habría iniciado su relación con la modelos de Kosmos, 5 meses después de que abandonó a la colombiana de manera oficial. Incluso destacó que la intérprete habría acudido a pedir la ayuda de su entonces suegra, pero ésta se negó argumentando que ella habría conocido al atleta cuando éste tenía una relación con otra mujer.

"Cinco meses antes, Gerard la deja, pero ella no lo acepta. Le pide ayuda a su suegra, pero ella le contesta que no porque cuando se conocieron, él ya tenía novia (...) “Shakira está todo el día encerrada en su estudio, el hombre aguantó 12 años."

