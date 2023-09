Ciudad de México.- En días recientes, Laura Zapata asistió como madrina al debut del comediante y exconcursante de MasterChef Celebrity, Tony Balardi, como cantante. En dicho evento, la villana de las telenovelas tuvo un encuentro con la prensa en donde habló de diversos temas, desde su intento de conseguir a un novio a través de una aplicación para citas, así como también lanzó diversas críticas al comportamiento de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

Como es bien sabido, la lucha legal de 'La Chule' contra 'El Sol de México' por obtener una manutención para sus hijos, se ha convertido en un tema de conocimiento público, al grado en el que diversos famosos ya han dado su opinión sobre el pleito entre los famosos, quienes alguna vez formaron parte de una de las relaciones más mediáticas del país. Tal fue el caso de la hermana de Thalía, quien se mantuvo neutral, aunque si envió un crudo mensaje a ambos famosos.

Por un lado, Laura mencionó que está de acuerdo con que Aracely Arámbula denuncie la falta de responsabilidad de el cantante de Tengo todo excepto a ti, pero también la instó a dar pruebas sobre el presunto mal comportamiento de Luis Miguel, lo que dejó entrever que, en realidad no cree del todo en lo que la actriz de melodramas como Amigas y Rivales, Los Miserables y La Madrastra ha llegado a declarar.

Pero el mensaje más crudo fue el que se llevó Luis Miguel, a quien criticó abiertamente por no hacerse cargo de sus tres hijos, pero sí estar al pendiente de las hijas de su actual novia, Paloma Cuevas, a quienes presumiblemente hasta se encarga de llevarlas personalmente a la escuela. La villana de novelas como María Mercedes, Rosalinda y Zacatillo: El lugar de tus sueños, relató que el comportamiento de 'El Sol' podría deberse a los traumas que llegó a tener por la forma en la que se crió y por la ausencia de su madre.

"Pues que fuerte que un hombre no pague pensión y no mantenga a sus hijos y ande paseando a otras personas y otros hijos. Pues eso si habla muy mal de él, yo creo que sí está medio tocado por su historia, por su vida, pero yo creo que en el camino tienes chance de dar la vuelta de campana y no imitar conductas o controlar tus emociones, tus dolores, tus tristezas y ser la contraparte de lo que tu viviste. El padre o la madre que abandona a sus hijos, pues no tiene padre o no tiene madre o qué poca mad... ¿no?", sentenció la actriz.