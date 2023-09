Ninel Conde aparece irreconocible en fotografía y recibe críticas por su rostro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Televisa, Ninel Conde se volvió tendencia en las últimas horas y no por ningún logro ni escándalo, sino por unas imágenes que se viralizaron en las que aparece con el rostro irreconocible, lo cual le costó que muchos internautas le lanzarán críticas y burlas ya que aseguran sigue abusando de los tratamientos estéticos.

El 'Bombón Asesino' estuvo como invitada en el programa El Gordo y la Flaca, donde presumió sus pronunciadas curvas con un minivestido de licra con corte en los costados del abdomen y un pronunciado escote, pero hubo dos cosas que llamaron la atención, la mala edición que le hicieron para estrechar su cintura y su rostro sumamente hinchado.

Ninel se ve con los labios gruesos, los pómulos bastante marcados y una expresión acartonada, por lo que muchos creen que posiblemente volvió a inyectarse sustancias como el bótox con la intención de borrar las marcas de expresión y rellenar algunas zonas, así que le piden que envejezca con dignidad, pues consideran que últimamente lo único que ha hecho es deformarse.

Ninel Conde impacta por su radical cambio físico | Imagen Twitter

"Esa no es la Ninel que conocí", "No hay necesidad de abusar del bótox", "Así o más estirada", "Si Calamardo Guapo fuera mujer serías tú", "Hay que envejecer con dignidad", "Siempre fuiste guapa no había necesidad", "Pareces Lyn May con tanta inyección", "Todavía no es Halloween", fueron algunos de los comentarios que recibió.

A parecer este arreglito es reciente, pues el pasado fin de semana Ninel Conde se presentó al concierto que ofreció RBD en Miami, donde se reencontró con Anahí, Christian Chávez, Dulce María y Christopher Uckermann, pero no tenía ese aspecto en ninguna de las imágenes en las que fue captada, por lo que algunos fans le piden que ya deje su belleza al natural.

Ninel Conde en concierto de RBD | Instagram

Cabe mencionar que en los últimos años la famosa de 46 años ha sido blanco de críticas acerca de su aspecto físico, por lo que en una entrevista tachó de ignorantes a sus detractores al reconocer que se somete a tratamientos que muchas veces la gente no sabe el efecto que producen: "Yo les invito a que lean, o sea, el bótox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengas tanta gesticulación... pero si se refieren a los fillers o al ácido hialurónico... mejor hay que leer".

¿Qué cirugías se ha realizado Ninel Conde?

El cambio físico de la famosa ha sido radical con el paso de los años, y aunque lleva un estricto estilo de vida saludable para mantener su figura, la realidad es que también ha echado mano del bisturí para hacerse algunos arreglitos, entre los que destacan aumento de busto, rinoplastia, limado de pómulos, inyección de labios y lipo escultura.

Fuente: Tribuna