¿Por qué 'Zom 100' corre riesgo de ser cancelada definitivamente? Esto es lo que se sabe

Tokio, Japón.- Todo parece indicar que este 2023 es un año histórico para los fanáticos del anime, quienes temporada por temporada han estado disfrutando de animaciones japonesas de gran calidad, como es el caso de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba, la culminación de la pelea de 'Luffy' contra 'Kaido', en One Piece; la batalla de Shibuya en Jujutsu Kaisen; el final de Shingeki no Kyojin, la nueva adaptación de Samurai X, entre otras muchas series.

Sin embargo, también se reportaron grandes sorpresas, como es el caso de Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100, una serie que, desde que se estrenó el manga enamoró por completo a la población otaku, esto es debido a que hizo lo que ninguna otra historia proveniente de la tierra del Sol Naciente se había atrevido a hacer: criticar la explotación laboral a la que millones de japoneses, incluyendo a los propios animadores, es presa.

La serie cuenta la historia de 'Akira', un joven que trabaja en una casa productora de publicidad, quien llegó a su empleo lleno de energía y vigor, donde inicialmente, todos se presentaron como si se tratara de una familia, pero todo era una farsa, puesto no pasaron demasiadas horas para que el protagonista se percatara de que había caído en una compañía explotadora, la cual no permitía que volviera a su casa durante días.

Esto produjo que el protagonista viviera lleno de ansiedad, estrés y se alimentaba terriblemente; incluso su hogar sufrió los estragos de esto, puesto su domicilio estaba lleno de bolsas de basura y suciedad, debido a que no le daba tiempo de limpiar de manera adecuada. Sin darse cuenta, 'Akira' se había convertido en un 'muerto viviente'; sin embargo, las cosas cambiaron completamente un día, en que una pandemia inesperada azotó a Japón; momento en el que la gente se convirtió en zombie. Esto podría aterrar a cualquiera, pero no a 'Akira', quien explotó de felicidad al darse cuenta de que no tendría que volver a trabajar. Tras ello, 'Akira' hace una lista de 100 cosas que quiere hacer antes de convertirse en un 'zombi'.

Como se mencionó anteriormente, la serie atenta completamente con los valores impuestos en otros animes, en los que se fomenta dar lo máximo en todo lo que te propongas, incluyendo tu trabajo. La realidad es que crítica completamente todo este sistema y deja el mensaje de que, para el final del día, solo se tiene una vida, misma que es explotada por grandes empresas. Aunque la serie (que puedes ver en Hulu, Netflix y Crunchynrroll) ha motivado a mucha gente a seguir sus sueños y a ver de manera crítica sus trabajos, podría estar en riesgo de ser cancelada.

Zom 100 corre riesgo de ser cancelado

Como algunos de los fans se habrán dado cuenta, a lo largo de la temporada Zomb 100 ha pasado por diversos retrasos, esto es debido a que BUG Films, casa productora del anime creado por Haro Aso y Kotaro Takata, ha tenido problemas para entregar los episodios en tiempo y forma, esto es debido a la carga de trabajo con la que cuentan, ya que, al ser una empresa nueva, tienen que apoyar a casas productoras más grandes con sus respectivos proyectos para darse a conocer, lo que les ha causado problemas para entregar el mencionado anime.

Aunque hasta el momento no está confirmado que la historia protagonizada por 'Akira' podría tener problemas para ser renovada con una segunda temporada, sí es un temor que muchos fans tienen, esto es debido al descontento de la gente por los constantes retrasos de los estrenos, siendo que la última suspensión sucedió el pasado 10 de septiembre; mientras que hubo un capítulo de remembranza en el intermedio, lo que ya resulta ser un panorama desalentador. Cabe mencionar que incluso, el capitulo final fue retrasado y hasta el momento en que se escribió esta nota no hay fecha confirmada, pero se teme que el proyecto sea retomado hasta el 2024.

