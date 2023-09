¿Quién es Daniela Romo? Actriz de Televisa que habría ocultado a 'esposa' durante 44 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Daniela Romo, quien tiene más de 44 años de trabajo en Televisa, se apoderó de la atención en las redes sociales debido a que en una reciente entrevista dejó entrever que tenía un romance con otra mujer, el cual habría perdurado durante más de cuatro décadas. La supuesta pareja de la también cantante sería Tina Galinda, conocida publirrelacionista y productora de teatro.

La estrella de los melodramas No temas al amor, Déjame vivir, El camino secreto, Balada por un amor, Si Dios me quita la vida, El manantial, Alborada y Sortilegio se volvió viral en TikTok debido a que se difundió una entrevista en la que platica todo lo que siente por Tina, quien ha sido muy cercana a ella. Como se sabe, Daniela nunca se ha contraído matrimonio y no ha presentado a ninguna pareja ante las cámaras, además de que por supuesto tampoco ha tenido hijos.

Cuentas de TikTok como Telinhanovelas expusieron en sus videos: "Daniela Romo sale del clóset y confirma su relación con Tina Galindo con unas impactantes declaraciones, la actriz sin tapujos destapó esa relación que han tenido por más de cinco décadas". Y en la mencionada grabación, Romo no deja de elogiar a doña Tina: "Ya estuvo conmigo todo mi cáncer y ha estado conmigo 44 años va a ser este año. Hemos hecho todo en la vida juntas....".

Asimismo, la intérprete de canciones como De mí enamórate, Celos y Yo no te pido la luna compartió que la productora de teatro es una persona sumamente en su vida: "Es un ser más que importante para mí y pues estoy con ella, y además con una admiración gigantesca porque tiene una fuerza y es una maravillosa persona que no ceja en lo que está haciendo y está muy bien", expuso y además señaló "estoy con ella", por lo cual muchos creen que esta frase referencia hace alusión a un romance.

Daniela incluso señaló que le dolía mucho haberse alejado de Tina por cuestiones de su salud, luego de haber sufrido un derrame en 2020. "Está muy bien, va muy bien, eso me contenta muchísimo, a veces sí me siento en la orfandad, porque ya no puede estar de un lado a otro por su accidente... tenerla cerca me alienta". Tras hacerse viral esta declaración, en la cuenta de Instagram de TVyNovelas dieron por sentado que el romance entre Daniela Romo y Tina Galindo era una realidad:

Tras recibir un merecido reconocimiento por más de 50 años de trayectoria, Daniela Romo se sinceró y reconoció públicamente a la productora Tina Galindo, por los 44 años que ha estado a su lado, no solo como mánager".

Daniela Romo habría ocultado su relación con Tina Galindo

Fuente: Tribuna