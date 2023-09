¿Rodrigo Cachero es alcohólico? Billy Rovzar despeja dudas de la posible causa de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de TV Azteca, Rodrigo Cachero se encuentra en el ojo del huracán por su escandaloso divorcio con Adianez Hernández, quien le fue infiel con Augusto Bravo luego de 11 años de relación y de haber formado una gran familia con dos hijos, situación que generó que le cayera una intensa ola de odio a la conductora.

Sin embargo, la exintegrante de Survivor México reconoció su falta, pero dijo que en la relación hubo fallas de ambas partes y que por mucho tiempo la dejó solo, además de otras situaciones de las que no ahondó en detalles, lo cual dio pie a que se generaran un sinfín de especulaciones como que el famoso habría recaído en problemas de alcohol de los que ella se habría cansado.

El propio Rodrigo salió a desmentir a la revista que difundió dicha información, por lo que de manera contundente dijo que no había más forma de ocultar y de tratar de defender el engaño de su exmujer, pero las dudas se mantuvieron y Gabriel Cuevas decidió cuestionar a alguien cercano a él acerca del tema.

Adianez Hernández engañó a Rodrigo Cachero | Especial

Fue en una entrevista para Radio Fórmula, donde el colaborador de Venga la Alegría habló con el productor Billy Rovzar, con quien Cachero estuvo trabajando y negó que mientras el tiempo que compartieron grabaciones jamás llegó en estado de ebriedad como algunos afirmaron, aunque no quiso meter las manos al fuego respecto a lo que ocurría dentro de su hogar.

Yo como un productor, no tengo idea de eso, no he estado en el huracán, entonces no conozco lo que pasa dentro del huracán y eso es tema de ellos, no tengo idea. No para nada", respondió.

Algo que destacó Rovzar es el profesionalismo del famoso, quien lo ha dejado satisfecho con todas las colaboraciones que han hecho: "Rodrigo es un profesional, lo hizo muy bien y estuvo increíble, no tengo idea, no sé mucho de lo que están hablando, ya vez que el huracán, luego agarra gente inocente también y, gente que no es inocente, entonces, nunca sabes, pero si no eres esa persona, no hay porque hablar del tema".

De este modo, el afamado productor y esposo de Claudia Álvarez negó que Rodrigo Cachero se encuentre en una crisis de adicciones, aunque pidió respeto por el difícil momento que se encuentra atravesando y dijo no querer involucrarse en sus asuntos personales por el respeto que le tiene a consecuencia de los años que tienen de conocerse.

Fuente: Tribuna