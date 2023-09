Rosita Pelayo, exactriz de Televisa, suplica ayuda en 'VLA'; sufre cáncer y no tiene ni para comer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Rosita Pelayo, quien trabajó durante más de 32 años en Televisa, dejó sorprendidos a los televidentes debido a que la mañana de este martes 26 de septiembre apareció en el programa Venga la Alegría para hablar de la difícil situación que atraviesa. La también comediante confesó que le detectaron un segundo tumor cancerígeno y sumado a ello, admitió que está en quiebra y que ni siquiera tiene dinero para comer.

La intérprete de las novelas Carita de ángel, Salomé, La fea más bella, Sortilegio y Las amazonas lleva años luchando contra la artritis reumatoide degenerativa, por lo que se encuentra en silla de ruedas, pero ahora su panorama se puso peor debido a que le diagnosticaron cáncer en el colón. Doña Rosita abrió las puertas de su casa a reporteros del matutino de TV Azteca y así explicó que su salud empeoró tras el descubrimiento de otro tumor:

Es un tumor que está incrustado en un ganglio, entonces lo pudo sacar, es canceroso", dijo.

Los médicos ya le informaron a Pelayo que es "muy complicado" extirparle este tumor, por lo cual la única forma de erradicarlo es con tratamientos como quimioterapias. Pero eso no es todo, pues la también intérprete de teatro se encuentra viviendo una crisis económica y sobrevive a base de préstamos y donaciones de sus amigos: "No tengo dinero, tengo que estar con los amigos de 'por favor ¿puedes darme mil 500 pesos, es que necesito para la cita del doctor, para pagar el teléfono, bueno, la comida'".

Estoy en cero pesos", dijo sobre su situación financiera.

Rosita Pelayo se enfrenta al cáncer y no tiene dinero ni para comer

No obstante, Rosita resaltó que de ninguna forma es que ella quiera vivir de la caridad, por lo cual aprovechó las cámaras de Venga la Alegría para pedirle a los productores de televisión y teatro que la contraten: "Yo no estoy pidiendo que me den limosna, estoy pidiendo que me den trabajo". La intérprete de 64 años además reconoció que las personas que se encargan de cuidarla no reciben pago alguno, pues está en la ruina y espera que en enero le liberen un dinero que la ayudará a superar su crisis.

Finalmente, doña Rosita comentó que aunque se sintió muy mal cuando le diagnosticaron la mencionada enfermedad, ahora se ha tratado de mantener positiva y segura de que saldrá adelante pese al difícil panorama: "Es un cáncer, es duro cuando te lo dicen, yo hasta el otro día lloré y lloré y lloré, no podía levantar ánimo, pero dije 'la Pelayo siempre va estar feliz'", recalcó la estrella del programa ¡¡Cachún cachún ra-ra!!.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria