Sandra Itzel expone infidelidad y agresiones de Adrián Di Monte: "10 años de abusos y violencia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque acaba de confirmar su participación en un esperado melodrama de Televisa, el nombre de Adrián Di Monte se colocó en tendencia en las redes y medios de comunicación por una situación ajena a su carrera. Resulta que su exesposa, la cantante Sandra Itzel, confesó que el galán de las novelas presuntamente la violentó durante los 10 años que duró su relación sentimental y lanzó un contundente mensaje en su contra.

A través de su cuenta de Instagram, la exconcursante del reality Bake Off México mostró las presuntas pruebas de los insultos y agresiones que sufrió durante la década que duró al lado de Adrián. La también actriz mexicana decidió hablar sobre lo que vivió en su matrimonio con el cubano luego de que en una reciente entrevista, él dejara entrever que ya tiene un nuevo amor y además se refirió a Sandra Itzel como 'la chava'.

He sido muy benevolente, he callado muchas cosas... Pero el que con fuego juega, se quema... Después de ver esta entrevista tan cobarde, dando información de la que yo NO estaba enterada y a la cual NO se me pidió autorización, llegó el momento de hablar con la verdad...", compartió.

En otra de sus historias, Sandra puntualizó que mientras estuvo al lado de Adrián siempre le dio su apoyo, cosa que él no habría hecho: "¿Ahora soy 'LA CHAVA'? ¿La mujer que lo apoyó? Que lo hizo crecer? ¿Que lo cuidó durante 10 años? ¿Mereces cosas buenas después de abusar psicológicamente de mi durante 10 años? No se puede ser feliz sobre las lágrimas de los demás...", compartió. Además, la intérprete señaló que su ex le fue infiel.

Sandra Itzel colocó una captura en la que se puede ver una supuesta conversación entre Di Monte y una mujer, donde aparentemente se exhibe que el engaño: "Tener una relación cuando aún está casado es correcto? Es que de verdad no estoy entendiendo nada... Así como él no tuvo el respeto, ni la hombría de informarme de esto en privado... A continuación, haré en vivo...", amenazó la exconcursante de Inseparables: Amor al límite donde también participó su ex.

Sandra Itzel y Adrián Di Monte están en trámites de divorcio

Tras estos señalamientos, Sandra advirtió que subiría "todas las pruebas" que tiene asegurando que no es porque esté "ardida" porque le pusieron "los cuernos", sino porque ya no quiere seguir callada: "Ya no me voy a callar para cuidarlo y protegerlo como siempre lo hice y si el no tuvo respeto a nuestros acuerdos en privado y exponerme de esta manera tan cobarde, entonces yo voy a hablar lo que es la realidad... NINGUNA MUJER MERECE SER VIOLENTADA DE NINGUNA MANERA... Esta va POR MI y POR TODAS... NO ESTAMOS SOLAS".

Posteriormente, Itzel precisó parte de los supuestos abusos que vivió con el intérprete de novelas como La doble vida de Estela Carrillo, Cita a ciegas y Diseñando tu amor: "Fueron 10 años de abusos, violencia psicológica, infidelidades, traiciones... No pensaba hacer esto público JAMÁS, pero ya que el señor quiso exponer las cosas públicamente sin antes hablarlo conmigo en privado y SIN ESTAR DIVORCIADO, entonces quitemos las máscaras...".

Yo lo único que quería era un divorcio amistoso, en paz, en buenos términos y con respeto, pero está visto que el señor no supo, no sabe y no sabrá JAMÁS de la palabra respeto y mucho menos del agradecimiento... 10 años merecían un respeto y me voy limpia porque fui una gran esposa y lo invito señor Adrián a que lo niegue...".

Finalmente, la cantante aclaró que efectivamente se encuentra "soltera y en trámites de divorcio", así como "lista para iniciar un nuevo capítulo" en su vida: "Porque cuando actúas bien, no puedes recibir nada más que cosas buenas... Estoy más viva y FUERTE que nunca... Sigo adelante, con mis proyectos, mi carrera y una gran vida por delante AMÉN...". Hasta el momento, Adrián Di Monte no ha realizado ninguna declaración al respecto, pues se sabe que está sumamente ocupado con las grabaciones del remake de El Maleficio.

Sandra Itzel acusó a Adrián Di Monte de abuso y violencia

Fuente: Tribuna