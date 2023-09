¿Santa Fe Klan mandó golpear a su fan? Así se defiende el rapero de las acusaciones

Comparta este artículo

León, Guanajuato.- Santa Fe Klan se encuentra otra vez en el centro de la polémica gracias a los señalamientos de un presunto fan, quien asegura fue víctima de las agresiones de su equipo de seguridad, incidente que se suma a la acusación que le hicieron en marzo por supuestamente haber agredido a un miembro de la comunidad LGBT+, por lo que en redes sociales lo han tundido.

Fue desde su cuenta de Instagram, donde un joven identificado como Cristian, de usuario @bravoyum narró lo que vivió el pasado 22 de septiembre en un baile organizado por el intérprete de Te iré a buscar en León, Guanajuato, donde presume intentó tomarse una fotografía con él y terminó recibiendo una paliza que le dejó considerables lesiones.

El joven narró que al acercarse para la foto su seguridad accedió y le pidió su móvil para captar la imagen, pero al entregarlo el rapero se habría comportado agresivo al punto de insultarlo, así como pedir que lo golpearan sin aparente justificación: "Contestó con maldiciones que no me regresaría nada, me enoje y le conteste en cuanto me volteo el grita ¡Sobre con él!", explicó Cristian y dijo que acto seguido la banda de Santa Fe Klan lo agarró a golpes y caguamazos.

Joven acusa a Santa Fe Klan de mandar agredirlo | Instagram

Tal como era de esperarse esta situación causó indignación entre los internautas, así que muchos dejaron comentarios de decepción hacia el famoso, mientras que a otros no les sorprendió ni un poco que pudiera haber actuado de esa forma, pues como se mencionó en líneas anteriores no es la primera vez que lo acusan por agresiones.

Sin embargo, el cantante decidió no quedarse callado y luego de que lo etiquetaran en la publicación del joven, respondió ahí mismo al dar su versión, misma en la que destaca es que si lo agredieron sus guardias es porque en el evento apareció portando un arma blanca y por seguridad actuaron. Además, para que se calmara la situación él tuvo que retirarse del lugar y dijo tener pruebas.

Yo estaba dando fotos a todos los fans. Ahorita voy a subir los videos de mi tienda para que la gente vea el machete que traía clavado en pantalón. Yo por eso me retire del barrio", escribió Santa Fe Klan.

Santa Fe Klan se defiende de acusaciones | Captura Instagram

Hasta el momento de la redacción de esta nota Ángel Jair Quezada no ha mostrado los videos ni pruebas, pero a partir de su comentario salieron presuntos testigos a confirmar su versión, mientras que la familia del joven insiste en que un fue un acto abusivo y esperan que le devuelvan su celular, pero tampoco han presentado una denuncia formal ante las autoridades.

Fuente: Tribuna