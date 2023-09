Comparta este artículo

Barcelona, España.- Es bien sabido que, además de su guerra mediática contra Shakira, Gerard Piqué estaba librando una batalla a menor escala contra el paparazzi que descubrió la infidelidad del exfutbolista con la modelo, de entonces 22 años, Clara Chía, misma que no dudó en reportar no solo a la colombiana, sino al mundo entero. Desde entonces, existe un pleito cazado entre el periodista y el líder de Kinges Leagues.

Algunos podrán recordar que, después de que la cantante de Ojos Así se separara oficialmente del exjugador del Barcelona, Jordi Martín tuvo especial predilección por perseguir a Piqué y a Chía por varias partes de España. Incluso quedó registrado un video de una persecución automovilística en la que Martín le preguntaba de manera insistente a Gerard sobre su relación con la modelo, cosa que provocó las burlas entre los enamorados.

Sin embargo, esas risas ocultaban la molestia que sentían por la presencia constante de Jordi Martín, motivo por el que en el mes de mayo, la pareja fue a un Tribunal de Barcelona para levantar una demanda en contra del periodista, argumentando delitos como acoso, sobretodo para Clara Chía, quien no es una figura pública, por lo que no tendría por qué ser asechada por la prensa. Los novios se ampararon argumentando que el paparazzi les tomó fotografías en una zona restringida; sin embargo, el comunicador se defendió argumentando que no violó ninguna ley, puesto se trata de un sitio que no prohíbe su labor.

Recientemente, la revista Vanguardia lanzó un artículo en el que aseguraban que Gerard Piqué elevaría la apuesta y demandaría a Martín por lesiones en contra de Clara Chía, pero esto fue desmentido unas horas después por el propio Jordi, quien aseguró que esto no era verdad y le pidió al mencionado medio de comunicación que rectificara la información, de lo contrario, amenazó con demandarlos.

Pese a que todo parecía indicar que la guerra legal entre Piqué, Clara Chía y Jordi Martín continuaría por algún tiempo más, las cosas dieron un giro inesperado durante la jornada de este miércoles, 27 de septiembre, cuando el propio paparazzi hizo uso de su cuenta en X (red social anteriormente conocida como Twitter) para informar que el exfutbolista habría desistido de sus intentos de alejarlo de su vida.

"Acabo de salir del juzgado con una buena noticia. Gerard Piqué retira todos los cargos en mi contra."

Asimismo, Jordi publicó una fotografía de un documento legal en el que se presumía que se "extinguía la acción legal ejercida por Gerard Piqué Bernabeu", por lo que el proceso ya no continuaría. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconocen las causas que llevaron al exfutbolista a retirar los cargos, puesto ni él, ni su pareja han dado alguna declaración al respecto; mientras que Martín únicamente se limitó a celebrar.

Fuentes: Tribuna