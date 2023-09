¿Sergio Mayer amenazó a GB5? Así reaccionó a la presunta demanda a la Arena CDMX

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer se encuentra en medio de la polémica gracias a las acusaciones que lanzaron en su contra sus excompañeros de Garibaldi, quienes aprovecharon su estancia en La Casa de los Famosos México para orquestar su regreso a los escenarios y dejarlo fuera de la jugada, presuntamente por los maltratos que hizo a algunos de los miembros y por malas decisiones que tomó en el tiempo que fungió como mánager de la agrupación.

Pero eso no es todo ya que Charly López afirmó que tras enterarse de su regreso a los 90’s Pop Tour, los habría amenazado con demandar a la Arena Ciudad de México en caso de que se presentaran con el nombre de Garibaldi, siendo esa una de las razones por las que se habrían cambiado el nombre.

Metió una demanda a la Arena Ciudad de México para advertir que no nos podemos subir al escenario con el nombre de Garibaldi (…) está haciendo un complot con Televisa, dándonos una puñalada por la espalda", dijo López.

GB5 excluye a Sergio Mayer | Especial

Tras dicha acusación, el también productor no se quedó callado y se defendió ante los medios al negar rotundamente cualquier tipo de acción legal contra el recinto: "Imagínate, yo tengo muchas cosas con la Arena Ciudad de México, no tiene nada qué ver una cosa con la otra, vamos a seguir trabajando juntos, yo reconozco la Arena como uno de los mejores recintos del país, mi relación con ellos es extraordinaria y no tiene nada qué ver una cosa con la otra", explicó.

No obstante, los reporteros no quedaron conformes con su respuesta y trataron de seguir escarbando para conocer si iniciará un proceso legal, pero volvió a reiterar que no tiene ningún problema con el lugar, mientras que respecto a sus colegas no dijo nada: "Por supuesto que no, ya lo aclaré, tengo negocios con la Arena, tengo relación, hay una cosa que se llama deslinde de responsabilidades, que eso lo saben los abogados de qué se trata", comentó.

Al ver la insistencia de la prensa, el esposo de Issabela Camil advirtió molesto que no volvería a responder nada acerca del tema, dado que la conferencia estaba enfocada a la presentación de Rockland, un gran espectáculo que recordará los himnos del rock en español con un gran número de agrupaciones y más de700 músicos en vivo que harán vibrar la Arena el próximo 19 de octubre en punto de las 21:00 horas, siendo Sergio Mayer uno de los productores.

Fuente: Tribuna