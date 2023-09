Shock en TV Azteca: Ximena Duggan dice que por Aranza Carreiro terminó a su ex; fue infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente todos en TV Azteca acaban de quedar en completo shock, debido a que mediante sus redes sociales, la famosa y polémica deportista, Ximena Duggan, se sinceró con sus miles de seguidores al revelar que sí terminó su relación amorosa con la arquitecta Karina Canchola por haberse enamorado de la reconocida presentadora y actriz, Aranza Carreiro, confirmando así que fue infiel.

Como se sabe, hace un par de días que a través de un comunicado y un en vivo en sus cuentas de Instagram, Carreiro y Duggan revelaron que oficialmente eran una pareja, mencionando que su amor nació dentro de Survivor México, lo que inmediatamente en las redes sociales causó molestia y comenzaron a señalar que el reality de supervivencia era un "nido de infieles", debido a que afirman que además de Adianez Hernández, ambas jóvenes también comenzarían su relación dañando a un tercero.

Esto pues, aunque la exintegrante de Exatlón México y Karina a los pocos meses de anunciar su rompimiento, volvieron a reconectar, por lo que retomaron su relación sentimental, misma que ella misma acaba de confirmar que continuaba cuando este 2023 ingresó por segunda ocasión al reality de pruebas de resistencia, donde se enamoró de Carreiro, por lo que señaló que las criticas y rumores eran verdaderos.

Ximena a través de sus redes sociales compartió un live al lado de Aranza, en donde ha señalando que: "Yo tenía muchas ganas de hacerlo por los comentarios que están poniendo y la neta... hay que responder cosas", con respecto a estas criticas, afirmando que ambas: "Estamos felices y por eso lo hicimos público y tranquilas", declarando que lamentablemente: "La neta es que sí... yo entré con novia".

Ante este hecho, declaró que Karina y ella ya estaban mal desde antes, que no era nada grave pero que: "Estábamos en una situación tranquila, estábamos bien pero como muchas veces lo platicamos ella y yo, ya no existía esa llama que existe en el amor y tengo 30 años, ella también, no podemos estar en una relación sólo por estar, por comodidad, por monotonía, por miedo, ya era un buen rato que llevábamos sin sentirnos como pareja"

En ese momento, Aranza entró a cuadro para recalcar el hecho de que: "Tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero esa fue la manera, somos seremos humanos y no somos perfectas", recordando que incluso Ximena quiso ignorarla a toda costa, lo que la desconcertó mucho y por ello es que Duggan señaló que "cada una por separado fuimos sintiendo cosas sin decirnos nada", hasta que al final fue inevitable y no pudieron ignorar los sentimientos.

