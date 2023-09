Sofía Rivera Torres, harta de ser llamada infiel; esto dijo de amorío con Agustín Fernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Sofía Rivera Torres, en un evento de alfombra roja se molestó con la prensa y demostró que ya está harta de ser llamada infiel después de que se le acusara de haber besado en los labios al reconocido actor y guapo deportista argentino, Agustín Fernández, por lo que volvió a hablar de su supuesto amorío mientras está casa con Eduardo Videgaray.

El pasado lunes 14 de agosto del año en curso, Fernández y Rivera se conocieron personalmente durante la fiesta que se organizó para festejar a todos los exparticipantes, finalistas y a la ganadora de La Casa de los Famosos México, de la mano de la famosa actriz y muy reconocida presentadora, Galilea Montijo, donde la protagonista no fue precisamente la jalisciense o Wendy Guevara, sino que lo hizo la actriz que también estuvo en dicho reality show.

Esto pues en X, se viralizó un video en el que se puede ver a Raquel Bigorra cantando en la fiesta con varios de los extintegrantes del reality festejando, cuando de la nada señalan que al fondo se ve como Rivera Torres se acerca a Agustín y supuestamente lo besa en los labios, y aunque no se ve claramente esto porque incluso tapa la visibilidad Bigorra, muchos afirman que lo vieron de manera nítida y que hasta por ese motivo Ferka estaba tan molesta.

Sofía se besaría con Agustín. Internet

Desde ese momento, la actriz de novelas como Cabo y el también deportista de origen argentino negaron rotundamente haber tenido una interacción amorosa, pues mientras que él dijo que simplemente se le acercó para hacerse escuchar sobre la música, ella dejó en claro que no tenía por qué dar explicaciones, pero que todo lo que se estaba rumorando no eran más que simples mentiras y es una mujer fiel.

Pero, esto no ha dejado tranquilos a los fans y medios de comunicación, pues siguió recibiendo miles de criticas y señalamientos, por lo que en una entrevista con Edén Dorantes al ser cuestionada de la situación, una vez más se dijo molesta y afirmó que todo "se malinterpretó, algunas personas decidieron ver algo en el video. Yo les dije 'si alguien tiene una foto donde le soy infiel a mi esposo, que me la manden', pero es una plática que ni tuve con Eduardo".

Al hacer mención del presentador de Imagen TV, le cuestionaron si él en algún momento se molestó por lo que dijeron, ella fue muy contundente al responder que no, afirmando que: "Eduardo me dijo 'si desde la noche lo vi, me vale'", agregando que lamentablemente esta situación "es parte de ser figura pública, no puedes controlar lo que las demás personas piensan".

Fuente: Tribuna del Yaqui