Tras humillar a JNS, Litzy, actriz de Televisa pone en su lugar a Mariana Ochoa en 'SES'

Ciudad de México.- Después de haber humillado una presentación de la famosa agrupación femenina, JNS, la famosa cantante y muy reconocida actriz de Televisa, Litzy, no dudo en brindar una entrevista para Sale el Sol, en donde habló sobre estos comentarios de la cantante, Mariana Ochoa, por lo que la puso en su lugar, señalando que debió de haber hecho las cosas de una mejor manera.

Ochoa hace una semana que dio mucho de que hablar, debido que a través de Instagram lanzó un comentario en contra de la presentación que la banda femenina tuvieron en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, en el cual mencionó que desde su perspectiva les estaba faltando ánimo, expresando que: "Saben que las amo, pero si levanten la piernita. Un shot de energía les hubiera caído bien. La única intacta que sí le echó todo fue Karla Díaz... insisto, las amo, pero se quedaron cortas de energía. ¿Qué pasó chicas?", causando gran revuelo.

Ante este hecho, la famosa cantante, Regina Murguía, le respondió de forma contundente que quería "agradecerle a Mariana su comentario, ahí yo le mandaré también su comentario de su show, que cambie de 'look' y levante también la patita", señalando que no sabía que pasó pues: "Siempre tuvimos buena relación, todavía la tenemos, cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño, pero creo que el comentario públicamente está un poco fuera de lugar, ya que, tenemos la confianza como para escribirlo personalmente, pero bueno, cada quién es libre de hacer lo que quiera".

Y ahora, la famosa exactriz de TV Azteca en una reciente entrevista señaló que estaba sorprendida por el comentario, destacando que no le molestaba aunque consideraba que debió de enviarle un mensaje en privado, señalando que: "Creo que cuando hay confianza lo debes de decir en privado, y creo que las mujeres debemos apoyarnos todo el tiempo, ya estamos en un tiempo donde todo están abierto y debemos impulsarnos, apoyarnos, eso creo".

De nueva cuenta, cuando los reporteros de Imagen TV le cuestionaron respecto a si le hiciera molestado este mensaje, ella volvió a hacer un hincapié en que no, pero si volvió a resaltar que: "Creo que sí pudo habernos mandado un mensajito en privado y decirnos, sí un mensajito, porque se le agradece, en lo personal la admiró muchísimo y la quiero muchísimo y agradecería una critica constructiva".

Finalmente, destacó el hecho de que no considera que hayan estado falta de energía, sino todo lo contrario, que ella personalmente cree que todo estaba perfecto, recalcando que: "Siento que estábamos muy emocionados, que estábamos bailando increíble, era un escenario muy grande y de pronto la toma, no sé si el celular, no sé si no favoreció porque lo dimos todo en el escenario".

Fuente: Tribuna del Yaqui