Tunden a Omar Chaparro por su papel en 'Las viudas de los jueves'; el actor no se queda callado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Omar Chaparro era un reconocido conductor de Televisa, pero tras permanecer por una larga temporada en Sabadazo, se dio cuenta de que la vida se le estaba yendo y aún no se desarrollaba en lo que más le gustaba: la actuación, por lo que decidió tomar en cuenta el consejo de su gran amigo, Eugenio Derbez, y abandonó su confort en la empresa de San Ángel para mudarse a Los Ángeles y enfocarse en lo que realmente le apasiona.

Ya sea que ames u odies su trabajo, Omar Chaparro ha logrado participar en cerca de 31 películas a lo largo de toda su carrera, ya sea actuando directamente en ellas o únicamente prestando su voz, entre las que destacan Kung Fu Panda, No manches Frida, Pokémon: Detective Pikachu, Los Rodríguez y el más allá, Como caído del cielo, Todas caen, Y cómo es él, Compadres, How to be a Latin Lover, entre otros.

Hace aproximadamente 1 mes, Omar Chaparro estrenó un nuevo proyecto de la mano de Netflix, en el que protagonizó la nueva adaptación de la novela Las viudas de los jueves, un thriller que promete mantener al espectador al filo del asiento y en el que comparte cámaras con otros grandes actores como Irene Azuela, Mayra Hermosillo, Zuria Vega y Juan Pablo Medina, solo por mencionar a algunos.

En la miniserie, Omar da vida a 'Tano Scaglia', quien destaca por su comportamiento antagónico y sínico, un tanto diferente a los personajes bonachones a los que Chaparro les ha dado vida a lo largo de su carrera, lo que pudo haber resultado un tanto chocante para algunos de sus fans, tal y como expuso una usuaria de X (red social anteriormente conocida como Twitter), quien confrontó al actor adviriténdole que lo que hizo en la plataforma del tu-dum no era precisamente un "buen ejemplo" para nadie.

"Omar Chaparro, yo soy tu fan, siempre, pero la serie de 'Las viudas de los jueves', ¿en serio crees que sea un buen ejemplo para tus hijos y los míos y los de todos? Me chocó que fueras tú el que diera esa cantidad de malos ejemplos y pésimos mensajes."

Aunque, usualmente, los actores no suelen dar replica a la queja de sus fans, Omar Chaparro fue la excepción y le retuiteó el mensaje de su inconforme fanática, respondiendo que, en efecto, no considera que su personaje fuese un buen ejemplo para alguien. También destacó que la serie no es precisamente para niños y le recordó a su seguidora que él solo es un actor y estaba haciendo su trabajo.

"Claro que no, es una serie para adultos y de amplio criterio, es un espejo de una realidad que existe. Yo disfruté muchísimo de interpretar a 'Tano Scaglia', pero eso no significa que aplauda lo que hizo, yo sólo soy un actor con un chin... de ganas de seguir aprendiendo, es sólo una serie que como la vida misma no te la debes tomar tan en serio. Abrazos, Gaby", declaró el conductor.

Cabe señalar que, aunque hubo personas que no estuvieron tan de acuerdo con el tono que la serie de televisión tomó, la realidad es que también hubo muchas personas que aseguraron que se trata de una historia bastante interesante, aunque con algunos huecos argumentales. Otros más criticaron la forma de actuar del protagonista de La boda de Valentina, a quienes tacharon de ser un actor terrible.

Fuentes: Tribuna