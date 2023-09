VIDEO: Así suena 'El Traidor', canción de Zeta y José Andrea, excantantes de Mägo de Oz

Comparta este artículo

Madrid, España.- Haciendo a un lado cualquier atisbo de enemistad que los fans pudieron haber creado, los cantantes José Andrea y Javier Domínguez Zeta anunciaron hace solo unos días lo que se creía casi imposible: una colaboración musical. La canción lleva por nombre El Traidor, en la cual también participa Patricia Tapia, uniendo a las tres voces que alguna vez formaron parte de la banda Mägo de Oz.

El tema se estrenará el próximo viernes 29 de septiembre en todas las plataformas digitales. Se trata de un cover al español de Anytime Anywhere del grupo suizo Gotthard, la cual fue lanzada en el año 2005 y que ya había recibido un cover de parte de la banda Zenobia en 2014. Pese a que no es una producción original esto no ha sido impedimento para los fans de Zeta y José Andrea estén más que emocionados.

Te podría interesar José Andrea Zeta y José Andrea: Los exvocalistas de Mägo de Oz se muestran juntos por primera vez

Y para calmar un poco esas ansias, este miércoles 27 de septiembre, 2 días antes del lanzamiento oficial de la canción, fue publicado un pequeño adelanto de 20 segundos de El Traidor. En el video compartido en TikTok, que lleva como portada la sombra de los tres intérpretes, se puede escuchar a los dos varones cantando al mismo y fusionando sus voces, lo que da una idea de cómo sonará el tema completo.

CLIC AQUÍ PARA VER EL ADELANTO

Como era de esperarse, los comentarios negativos no tardaron en aparecer al revelarse que se trata de un cover. Y es que algunos fanáticos aseguraron sentirse un tanto desilusionados con esta situación ya que esperaban un trabajo completamente nuevo y que aprovechara por completo los talentos de los tres artistas involucrados. Estos fueron algunos de los opiniones:

Resultó ser un cover, también lo cantó Zenobia en 2014, me siento un poco desilusionado", se lee.

pues es cover, me quedo con 'Ha nacido un rey', pero bien por la colaboración entre los dos", se lee.

La canción original en español:

Cabe mencionar que muchos creían que esta colaboración entre Zeta y José Andrea era casi imposible, debido a los fuertes problemas que José tuvo con el líder de Mägo de Oz, Txus Di Fellatio y que provocó su salida de la banda española en 2011. Mientras que Zeta aseguró que en su caso personal, quedó en buenos términos con Txus tras dejar el grupo este año y aclaró que el motivo de esto fue para crear su propia música.

Fuente: Tribuna