Yolanda Andrade pensó estar muerta por problemas de salud; teme que le hayan hecho brujería

Ciudad de México.- La famosa presentadora Yolanda Andrade habló como nunca antes de los problemas de salud que enfrenta desde el pasado 19 de abril y que hasta la fecha la mantienen sometida a un tratamiento médico. La también actriz dio entrevista a un programa de Univisión y aquí compartió detalles de su condición, además de que detalló si teme haber sido víctima de brujería luego de los múltiples rumores que surgieron tras su enfermedad.

Yolanda fue hospitalizada el 19 de abril y desde aquel momento le siguen realizando estudios para descubrir la raíz de sus síntomas, pues ya lleva más de cinco meses en tratamiento por una aparente aneurisma que tiene en el cerebro, la cual comenzó con una inexplicable hemorragia, la cual la llevó al quirófano de emergencia. Ante las cámaras del programa Primer Impacto, la conductora de Montse&Joe contó cómo comenzaron sus síntomas.

Me metí a la regadera, así, tal cual, me hice bolita y dije: 'Dios mío, que esto sea agua bendita y que me cure'. No entiendo… no sé qué me pasó".

Acto seguido, la conductora originaria de Culiacán, Sinaloa, le confesó a Inés Moreno que se sentía tan mal que pensó que ya había muerto cuando fue llevada de emergencia al quirófano: "Sentí paz, ¡qué impacto verdad!, yo creo que, no sé, ojalá que así sea la santísima muerte cuando nos toque". declaró. Además, Andrade manifestó que luego de su enfermedad, ha recapacitado sobre la vida y lo afortunada que se puede ser con tan solo realizar las actividades cotidianas más comunes.

En esta etapa de consciencia y todo, hay también una reflexión, es más, para ir al baño, para bañarte, para todo, o sea, hay movimientos que cualquier persona podemos hacer que los das por hecho".

Asimismo, compartió los síntomas físicos que sufre producto del aneurisma que tiene y los cuales le han traído problemas de autoestima: "De pronto, de la nada, en un parpadear, ya no los puedes hacer. Es pedirle permiso al cuerpo, es una depresión, se me cayó la cara, y sí, me derretí como una vela", expresó. Asimismo, Yolanda manifestó que esta situación la acercó más a sus amigos incondicionales como Montserrat Oliver, quien también es su exnovia, y el boxeador Julio César Chávez.

Nos abrazamos y nos dijimos lo mucho que nos amamos, como que dices ‘nunca te vayas sin decir te quiero’, y más con Julio, con Julio que vivimos tantas cosas él y yo", contó emocionada.

Debido a la gravedad de su estado, Yolanda Andrade teme que todo haya sido provocado por brujería, aunque no entiende quién pudo haberle hecho ese mal: "Tuve unos episodios bien raros porque me empezaron a decir: 'Tú tienes un trabajo, una brujería, un no sé qué, un hechizo', fíjate que no fue así de que fui con el curandero para que me dé el remedio de eso", declaró. Por ello, la que lo que la ha mantenido fuerte y luchando por su salud es pensar en sus creencias.

(Me ayudaron) Las misas, creo en Dios, el no estar pensando eso, mi fe, la Virgen de Guadalupe... O sea, de verdad, ¿qué tuve que hacer yo para que alguien deseara mi muerte?", dijo.

Yolanda lamentó que hasta hoy no logren saber qué es lo que le está pasando, pero está convencida de que su tarea ahora es continuar su lucha y servir a los demás para sentirse en paz: "Yo creí que estaba como Amado Nervo 'vida nada te debo, vida estamos en paz’, pero algo sale de esto, y mi vocación es el servicio, y así será", externo al borde del llanto. Finalmente, en Primer Impacto informaron que Andrade continuará con un tratamiento que durará por nueve meses, y luego iniciará otro para tratar de recuperar su salud.

Fuente: Tribuna