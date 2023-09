Adiós 'Hoy': Tras 10 años en Televisa, supuesto amante de Andrea Legarreta llega a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor chileno, quien trabajó para Televisa por al menos 10 años y que fue señalado como amante de Andrea Legarreta, sorprendió a la prensa al hacer una fuerte declaración sobre su vida personal y además porque se confirmó que trabajará por primera vez en TV Azteca. Se trata de Cristián de la Fuente, quien lleva 6 años sin ser actuar en un proyecto de San Ángel donde debutó con el melodrama Fuego en la sangre.

El intérprete firmó contrato de exclusividad con Televisa, llegando a ser parte de exitosas novelas como Corazón salvaje, Amor bravío, Quiero amarte, Sueño de amor y En tierras salvajes, convirtiéndose en uno de los protagonistas más codiciados. Lastimosamente, no todo ha sido miel sobre hojuelas en la carrera de Cristián ya que fue involucrado sentimentalmente con la conductora del programa Hoy. Según Chisme no Like, Andy y el chileno tenían un departamento para verse a escondidas, situación que ambos han negado.

Tras haber dejado el Canal de Las Estrellas y probar suerte en Telemundo, hace algunas horas se confirmó que De la Fuente volverá a la televisión mexicana de la mano de la empresa del Ajusco. Resulta que ayer miércoles 27 de septiembre fue presentado como parte del elenco de Doctora Lucía, la nueva serie que se estrenará en Azteca Uno el próximo lunes. En este proyecto participan Marimar Vega, Mauricio Islas, Kuno Becker, entre muchos otros.

Aprovechando su regreso a México, Cristián de la Fuente platicó con diversos medios y aseguró que sigue casado con Angélica Castro pese a que hace algunos meses anunció que su familia "se fracturó" a raíz de su escándalo de infidelidad. Como se sabe, el pasado 2022 el galán chileno fue grabado por un paparazzi mientras besaba a una joven, estando de fiesta con su amigo y colega actor, Juan Soler.

Pese a que se creía que su matrimonio con Angélica había terminado, en sus más recientes declaraciones el actor chileno se volvió a referir a ella como su pareja: "Yo sigo legalmente casado, en la vida tengo una relación muy larga, y lo que pase en el futuro es cosa de mi mujer y mío y de nadie más", expresó el artista de 49 años. Además, el ahora actor de TV Azteca señaló que ha tenido una relación muy larga con su esposa y mencionó que los temas familiares solo les competen a ellos.

Hay una parte de mi vida privada que es mía, que yo comparto con mi mujer y mi hija, son cosas que solo comparto con ellas, es mi familia, que lo que yo haga después de mis horas de trabajo es algo mío".

Finalmente, el intérprete chileno negó que la salida de Candela Márquez de la obra Los amantes perfectos haya sido por el bullying que él ejercía sobre la actriz: "No, absolutamente nada qué ver, todo súper bien", dijo Cristián de la Fuente al respecto antes de retirarse del lugar.

Fuente: Tribuna