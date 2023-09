¿Apoya a Libertad Palomo? Bárbara Torres habla de la pelea de la actriz con Wendy Guevara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La muy polémica actriz y también conocida comediante, Bárbara Torres, recientemente ante las cámaras del programa Hoy y otros medios de comunicación habló sobre la pelea que se ha venido suscitando entre la reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, y la reconocida actriz, Libertad Palomo, dejando todos sorprendidos con su respuesta, ¿acaso apoya a Libertad?

Aunque ya han pasado casi dos meses desde que Guevara salió de La Casa de los Famosos México, las polémicas no han parado de colocarla en el foco del ojo público, debido a que ha estado envuelta en un sin fin de dimes y diretes en las redes sociales ante ataques de otras celebridades por su "vulgaridad" y que piden que no se les compare con ella, tal es el caso de Libertad, una actriz transgénero que dijo no le interesaba ni conocerla.

Palomo en sus contundentes declaraciones contra Wendy, afirmó que pese a que ambas son transgénero y pertenezcan a la comunidad LGBTQ+, para ella no es un referente y no la representa en lo más mínimo, señalando que solo se victimiza y era una "corriente", por lo que Wendy salió a expresar que no le interesaba lo que su colega tuviera que decir sobre ella y que si no la toleraba que dejara de estar al pendiente de lo que hacía o lo que no, agregando que le enviaba sus bendiciones.

Y ahora, la reconocida actriz de La Familia P.Luche acaba de dar su opinión respecto a este tema tan polémico, en el que se han involucrado otras grandes celebridades como el polémico y muy reconocido presentador de los espectáculos, Gustavo Adolfo Infante y la también actriz transgénero, Karla Sofía Gascón, quienes de igual forma la tachan de ser "una vulgar y corriente" que debería de estudiar más.

Aunque ella dijo no saber nada, reporteros como Sebastián Resendíz, Bárbara volvió a responder que: "No estoy al tanto de Libertad y Wendy, mejor pregúntenme de mi, porque yo no sé que está pasando entre ellas", asegurando que ella se encuentra muy ocupada con asuntos personales y que no se metía en temas que no la involucraban, pues está grabando para su próximo programa.

Finalmente, cuando le explicaron de la pelea entre ambas personalidades y le dijeron que Paloma teme por su seguridad pues fans de de Wendy la amenazaron de muerte, Torres se cubrió la cara pidiendo que: "no se peleen con nadie, no me metan en los líos de nadie, yo estoy muy bien", tras lo que entre risas dijo que no hablaría del tema y destacó a los reportes que: "ustedes son terribles".

Fuente: Tribuna del Yaqui