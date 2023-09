FOTO: Anne Hathaway triunfa con arriesgado 'outfit' en celebración de Versace Icon

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Si bien, Anne Hathaway es una actriz de extraordinaria belleza, al grado en el que ha dado vida a dos princesas Disney. La realidad es que la ganadora del Oscar, también se ha consolidado como un icono de la moda, aunque de manera menos tóxica que como ocurrió cuando coprotagonizó el filme El diablo viste a la moda junto con la afamada actriz Meryl Streep.

Es debido a esto que la histrionista ha sido asediada por distintas marcas enfocadas a la moda y la belleza para que ella las represente, tal es el caso de la campaña de Icons, donde Hathaway es el rostro, como consecuencia la querida actriz fungió como anfitriona de Donatella Versace, en una celebración que se llevó acabo en Nueva York, en ella, se marcaría el debut de la colección Versace Icons.

Como era de esperarse, Anne Hathaway acudió más elegante que nunca, lo que la llevó a dar catedra de estilo con un 'outfit' que, si escucharas por separado, podría provocar que levantes la ceja. Resulta ser que la afamada actriz llevó una chaqueta corta color negro y una falda de lápiz a juego, misma que resaltaba por llevar un cinturón grueso de, lo que parece, ser cuero, el cual resaltaba por llevar un aro grueso.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del atuendo de Hathaway, fueron sus zapatos de tacón metalizados, los cuales ya se predecía que podrían estar de moda para este 2023, pero que perdieron terreno frente al calzado trasparente, el cual conquistó los corazones de varias estrellas de la lista A de Hollywood, como es el caso de Jennifer Lopez, Selena Gomez e incluso Belinda fue vista con un par de este calzado.

Anne Hathaway luce arriesgado 'outfit' en Versace Icone

Créditos: Instagram @teamhathaway

Todo parecía indicar que el calzado metálico sería una moda pasajera que únicamente lanzó un breve chispazo de luz, pero al final del día fue retomado por Anne, lo que podría ser un indicio de que este tipo de zapatos podrían terminar por unirse tarde a las grandes tendencias lanzadas por la industria de la moda en este 2023. Cabe señalar que el 'look' all black de Hathaway recuerda bastante a su interpretación de 'Gatúbela' en The Dark Knight Rises.

Sin duda la fiesta de Versace Icons resultó ser todo un éxito entre las altas esferas de la farándula estadounidense, ya que acudieron varias estrellas de Versace de los años 90, entre las que se pueden mencionar nombres de la talla de Cindy Crawford, Helena Christensen, Marisa Tomei, Rachel Brosnahan, Teyana Taylor y Gery Halliwell, entre muchos más. Y a ti, ¿qué te pareció el 'look' de Anne Hathaway?

Fuentes: Tribuna