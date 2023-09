'Harry Potter' de luto: Muere Michael Gambon, actor de 'Dumbledor', de terrible enfermedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- De nueva cuenta el mundo de Harry Potter se encuentra sumido en un muy triste luto, debido a que recientemente se informó de la lamentable muerte del reconocido actor inglés, Michael Gambon, el cual le dio vida al personaje de 'Albus Dumbledor' en dicha saga, la cuál por desgracia fue causa de una terrible enfermedad de la que no se pudo hacer mucho por él.

La mañana de este jueves 28 de septiembre la publicista del reconocido actor británico, Clair Dobbs, lanzó el comunicado del deceso de Michael en nombre de su esposa, Anne Miller, señalando que: "Estamos destrozados por anunciar la pérdida de Michael Gambon", dejando a sus millones de fans completamente en shock, pues se desconocía completamente el hecho de que tuviera alguna enfermedad.

En este comunicado, el publicista del actor de Hollywood destacó a sus fans que: "Michael murió pacíficamente en el hospital acompañado de su esposa Anne y su hijo Fergus", revelando que esto sucedió "después de un brote de neumonía", de lo que no se tenía conocimiento hasta este momento, por lo que pidió respeto y privacidad para la familia en estos momentos tan dolorosos para todos.

Michael como Dumbledor. Internet

Sin duda alguna uno de los trabajos más reconocidos a nivel mundial por parte de Michael fue su participación en la saga de películas basadas en el libro de J.K. Rowling, al cual entró en el año 2004 para su tercera entrega, debido a que sustituyó a Richard Harris, después de su tan inesperado fallecimiento, permaneciendo en el proyecto hasta su conclusión en el año del 2011, cuando se lanzó Harry Potter y Las Reliquias de la Muerte Parte 2.

Pero eso no fue lo único que realizó a lo largo de su carrera de más de cinco décadas, especialmente con la serie de Maigret, donde interpretó al detective francés 'Jules Maigret', al igual que su participación en The Singing Detective, además de importantes filmes como The King's Speach y The Queen Victoria and Albert, entre otros proyectos más que marcaron su paso por Hollywood.

Cabe mencionar que Gambon fue ganador de cuatro premios Baftas por los filmes mencionados anteriormente, y en el año de 1998, la Reina Isabel II lo nombró 'caballero' por su contribución al mundo del espectáculo y su larga carrera, por lo que a partir de ese momento ostentó el título de 'Sir'.

Michael Gambon. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui