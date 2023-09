Heliud Pulido enternece la red al presumir la primera sesión de fotos de la pequeña Rafaela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, Heliud Pulido y Pame Verdirame se convirtieron en una de las parejas más queridas de Exatlón México, por lo que dejaron en shock a sus fanáticos al anunciar que debutarían como papás y luego de unas semanas de haber recibido a la pequeña Rafaela, decidieron presumirla ante sus miles de seguidores, así que enternecieron la red.

Fue justo en la gran final de la segunda temporada de Exatlón All Star, donde la exfutbolista sorprendió a 'Black Panther' al llegar a las famosas playas de República Dominicana con su embarazo avanzado, por lo que a pesar de no haberse llevado el triunfo se fue feliz ya que recibió un premio mucho mejor.

Ahora, desde su cuenta oficial de Instagram, el campeón rojo compartió la primera sesión fotográfica de la pequeña, mima en la que aparece luciendo un mameluco blanco con detalles de encaje y un gran moño en la cabeza, razón por la que fans y algunos de sus compañeros de reality no dudaron en felicitarlos por esta nueva etapa que están explorando.

Heliud Pulido presenta a su hija Rafaela | Instagram

"Belleza, que toda la vida estén así", "Esta igualita a Pame", "Divina", "Parece una muñeca", "Hermosas imágenes", "Felicidades a los nuevos padres", "Dios los bendiga siempre", "Se ven hermosos", "Disfruten está nueva etapa en su vida", "La bebé exatlónica", fueron solo algunos de los comentarios que recibió.

"Hoy se cumplen dos semanitas desde que nuestra princesa llego al mundo y cambió el nuestro por completo. Ver sus ojitos llenos de amor e inocencia hace que absolutamente todo valga la pena. Definitivamente llegaste a llenar por completo nuestras vidas, te esperamos con tanta ilusión y hoy estamos agradecidos con la vida porque nos mandó a su ángel más bonito", escribió Pame.

Así luce la hija de Heliud Pulido y Pame Verdirame a dos semanas de nacida | Instagram

Desde que se enteró de la existencia de su bebé, Heliud decidió dejar Veracruz para irse a Monterrey con la intención de que la exfutbolista se sintiera más cómoda, así que acaban de comprar su casa y presumieron que la pequeña Rafaela tiene su propio cuarto que ambos le decoraron con algunos peluches y regalos, debido a que la esperaban con ansias.

¿Heliud Pulido regresa 'Exatlón México'?

Heliud Pulido es el ganador de la tercera temporada del reality de TV Azteca, razón por la que lo han convocado a participar como una de las máximas leyendas en ediciones como Titanes vs Héroes y All Star, pero por ahora no se tienen datos precisos de que la televisora quiera volver a traer a la pantalla a sus mejores figuras.

Fuente: Tribuna