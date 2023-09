Jaime Maussan, el periodista mexicano que dedica su carrera a investigar OVNIS y extraterrestres

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos días, el nombre de Jaime Maussan se volvió tendencia en redes, debido a que el periodista e investigador, presentó ante el Congreso mexicano dos ejemplares de "seres no humanos". Esta fue la primera audiencia pública que busca una posible legislación sobre Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México, mejor conocidos como Objetos Voladores No Identificados (OVNIS).

Jaime Maussan presentó "seres no humanos" en el Congreso mexicano. Foto: Internet

Si bien este evento causó críticas entre la comunidad científica, además de memes y burlas, la realidad es que Jaime Maussan ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la vida extraterrestre y de fenómenos paranormales y desconocidos en México y América Latina. Para él es más que polémica, una misión de vida.

José Jaime Maussan Flota, mejor conocido como Jaime Maussan, nació en la Ciudad de México (CDMX) en 1953. Vivió y se desarrolló en la capital mexicana, donde estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). También se formó en la Universidad de Miami en Ohio, Estados Unidos (EU).

Cabe destacar que en un inicio el ahora ufólogo no se dedicaba al estudio de los OVNIS: empezó su carrera en medios de comunicación del ámbito deportivo. Su vida y sus intereses cambiaron en 1973, cuando conoció al comunicador Jacobo Zabludovsky y comenzó a colaborar en su programa, pues ahí empezó con sus investigaciones sobre fenómenos extranormales.

Jaime Maussan asegura la existencia de vida extraterrestre. Foto: Internet

Casi una década después, en 1984, Jaime Maussan se encontró con la historia y trayectoria de Billy Meier, quien fue un agricultor suizo que presentó supuestas pruebas sobre seres extraterrestres. Aunque después se reveló que el material con el que contaba el extranjero era falso, el deseo del periodista mexicano de adentrarse en estos temas creció.

Para 1990 recibió un premio Global 500 de Mostafa Kamal Tolba, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Y un año después rompió récord en la transmisión de ¿Y usted qué opina?, acompañado del finado Nino Canún, al transmitir debates sobre los OVNIS por más de 11 horas y media.

Las veces que Jaima Maussan ha asegurado la existencia de vida extraterrestre

Con lo anterior, el ufólogo lleva ya más de 30 años de trayectoria, en la cual ha asegurado en repetidas ocasiones la existencia de vida extraterrestre. Uno de sus momentos más emblemáticos fue en enero del 2023, cuando Maussan pidió a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano que investigaran presuntos OVNIS que fueron captados en cielo de la CDMX.

Igualmente, el periodista fue tendencia en febrero del presente año, luego de que tuviera una interacción con Elon Musk. El empresario estadounidense, a través de su cuenta de Twitter (ahora X), comentó sobre la noticia de que Estados Unidos derribó OVNI en Canadá. Maussan le respondió "Bienvenidos a la nueva era", pues aseguró que habría más información sobre seres extraterrestres.

Más tarde, en septiembre del 2023, el también conductor confesó a Gustavo Adolfo Infante, en el programa El Minuto que cambio mi destino, que tuvo un encuentro con la Virgen de Guadalupe, el cual cambió su vida y sus acercamientos con la religión.

Finalmente, no hay que olvidar su celebración de las declaraciones del oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial, Fuerza Aérea para el sector UAO del Pentágono, en retiro, David Grush, sobre el fenómeno extraterrestre, y claro, la presentación de sus dos seres "no humanos" en el Congreso mexicano. ¿Crees que Maussan nos sorprenderá con otra acción?

Fuente: Tribuna