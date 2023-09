Paola Rojas confiesa sus prejuicios al entrevistar a Yeri Mua: "Tiene muchas operaciones"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida conductora, Paola Rojas estuvo como invitada en el programa Montse & Joe, donde compartió algunos de sus nuevos proyectos tras dejar el noticiario matutino, entre ellos Sin Prejuicios, un espacio dedicado a entrevistas y a terminar con estos pensamientos que muchas veces surgen por desconocimiento.

En este sentido, Montserrat Oliver le cuestionó acerca de algún personaje que le causó prejuicios antes de entrevistarlo, así que decidió sincerarse y nombró a Yeri Mua, quien fue con quien estrenó su proyecto, pero aunque no ahondó en detalles acerca de las dudas que tenía de ella, reconoce que fue valiente con sus declaraciones.

La llamada 'Bratz Jarocha' le abrió su corazón para hablar de todos los procedimientos estéticos que se ha practicado a sus escasos 21 años, entre los que destaca una rinoplastia para afilar su nariz, liposucción y aumento de busto, modificaciones que comenzó a realizarse cuando tenía 19 años, esto debido a que no se sentía feliz con su aspecto físico.

También, la influencer reconoció que fue una etapa muy dura en la que pasó por fuertes episodios en su vida y de alguna manera sentía que con esos arreglos superficiales solucionaba sus problemas, pero ahora mucho más madura dijo estar consciente de que lo que tenía que empezar a trabajar era interno y no tanto su belleza.

Las operaciones no curan nada en tu cabeza. Muchas creen que la solución esta cuando te operas, pero no es cierto, es cuando empiezas a trabajar tus problemas de autoestima", dijo la famosa.

Yeri Mua ha recibido críticas en redes sociales por su aspecto físico | Instagram

Fue esta respuesta la que Paola Rojas aplaudió y cambió por completo la perspectiva que tenía de ella, a pesar de que no la conocía salvo su trabajo en redes sociales: "Hable con ella y me gusto escuchar que es chiquitita, tiene 21 años, se ha hecho algunas operaciones y me dijo Ya entendí que tengo un hueco aquí adentro y lo quiero llenar con operaciones afuera y así no es".

Sin embargo, la periodista se sorprendió con la densa ola de hate que recibió la estrella del Internet, razón por la que incluso tomó la decisión de quitar el video ya que le dolió lo duro que la estaban tundiendo: "Yo no voy a estar detrás del linchamiento a una mujer de ninguna manera, tuve que bajar ese material".

En este sentido, las conductoras del programa coincidieron en lo absurdo que es atacar por prejuicios hacia alguien que ni siquiera conocen por las decisiones que toman: "Eligen atacar a alguien que no les está haciendo nada, muy su gusto, no le hace daño a nadie y de ahí sale el nombre de prejuicios, porque eso es".

Cabe mencionar que Yeri Mua es una de las creadoras de contenido más populares del momento, tan solo en Instagram posee más de 7 millones de seguidores y es conocida por sus videos de moda, así como tutoriales de belleza, pero su personalidad irreverente ha causado ámpula entre algunos internautas, quienes se han ensañado con ella.

