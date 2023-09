Paty Manterola confirma desencuentros con Sergio Mayer y da apoyo a Katia Llanos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer se encuentra en el centro de la polémica tras ser señalado por algunos de sus excompañeros de Garibaldi de haberles dado malos tratos cuando estuvo como mánager de la agrupación, razón por la que decidieron cambiarse el nombre y regresar a los escenarios sin él, pues les resultaron injustas y hasta abusivas algunas decisiones que tomó en su momento.

Sin duda, alguien que no tuvo reparo al señalarlo fue Katia Llanos, quien después de haberse mantenido al margen respecto a las diferencias que tuvieron con el exintegrante de La Casa de los Famosos México, decidió hablar ante las cámaras de Venga la Alegría, donde destapó que Mayer la insultaba constantemente y ejercía una especie de abuso psicológico basado en malos tratos.

Esta situación escandalizó a la opinión pública, por lo que el también productor negó rotundamente haberla minimizado y mucho menos maltratado, asegurando que si hubo un desencuentro por temas de dinero ya que Katia le habría reclamado que él estaba cobrando más que todos los de la agrupación, lo cual dijo era justo por su labor como representante.

Integrantes de GB5 se muestran contra Sergio Mayer | Especial

No obstante, Katia no es la única que cree que el creador de Solo Para Mujeres actuó de mala manera, pues Paty Manterola ya salió a respaldar a su compañera y dijo ser testigo de momentos desafortunados que la llevaron a preferir en su momento salir de la gira: "No lo juzgo porque no me gusta hacerlo con nadie, pero sí se tomaron decisiones muy desafortunadas en un principio, en mi caso el motivo por el cual yo salgo de Garibaldi, fue porque yo expresé que no estaba de acuerdo que uno de nosotros manejara al grupo, y en represalia a ello es que me saca".

Pero eso no es todo, debido a que recordó que sus intenciones no eran echarlo de la gira, sino esperarlo a que terminara de grabar con Televisa para tratar de arreglar las cosas y buscaron contactarlo, algo que no lograron y lo único que percibieron es que ya había hablado con otras personas para tratar de bloquear su trabajo al lanzar amenazas por la licencia del nombre de Garibaldi.

Respecto a la forma en que Mayer habría tratado a Katia Llanos, la cantante de 51 años dijo que en su caso también vivió situaciones desagradables con él: "Sí hubo muchas, no nada más decisiones, comentarios muy desafortunados, acciones muy desafortunadas conmigo que no voy a entrar en detalle, porque si me conocen no soy así", remató.

En cuanto al apoyo que Apio Quijano le ha brindado a Sergio Mayer al negarse a cantar con GB5, Manterola dijo no tener problemas con el integrante de Kabah, a quien dijo tener aprecio y destacó que en los ensayos no han tenido ningún problema, así que respeta la decisión que tomó, misma que asegura no afecta su relación.

