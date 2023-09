Paty Navidad considera una "agresión" el nuevo libro de Anabel Hernández

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida periodista, Anabel Hernández, quien se ha dedicado a investigar el crimen organizado acaba de presentar su reciente obra titulada Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, libro que ha puesto a temblar al mundo del espectáculo por las revelaciones que hace acerca de los presuntos nexos entre grandes celebridades, así como funcionarios públicos con los capos.

Paty Navidad es una de las que aparece en su larga lista, aunque cabe mencionar que la autora precisa que ella decidió rechazar la tentadora oferta de Arturo Beltrán Leyva, a quien le habría dado una serenata en su casa a base de engaños y que al tenerla de frente le habría lanzado propuestas sexuales con las que condicionaba su pago, a lo cual se habría negado a diferencia de otras que incluso aceptaban ser sus novias con tal de gozar de su dinero y lujos.

Al ser señalada en un tema tan delicado como lo es el narcotráfico, la actriz de La Fea Más Bella decidió romper el silencio y ante las cámaras de La Mesa Caliente, confesó que conoció a 'El Barbas' en su residencia, así como que le dedicó algunas canciones, pero precisó que hubo muchas inconsistencias en la narración ya que niega que le haya realizado tocamientos o que le hubiera dado una camioneta.

Paty Navidad le dio serenata a Arturo Beltrán Leyva | Especial

Mi molestia no es contra esta historia, porque al contrario a mí me favorece y así fue el resultado. No pasó nada y yo no hago nada que no quiera nunca", aseveró la también cantante.

También, aprovechó para negar su participación en un polémico catálogo de Televisa en el que se presume famosas vendían su servicio de acompañantes, por lo que exige muestre las pruebas de que existe ya que con esto se ha dañado la imagen de muchas de sus colegas que salen mencionadas entre líneas, asegurando que recibían exorbitantes cifras por sus servicios.

Aquí la cuestión es que el libro toca otro punto del cual se ha hablado mucho y de muchas actrices, pero que jamás alguien ha mostrado una prueba y la señora afirma, pero después se desdice que en ese tiempo había un 'prosticatálogo' de citas para alquilarse como dama de compañía a desayunos, comidas y que cobraba 700 mil pesos por cinco horas", contó.

En este sentido, Navidad describió el trabajo de Anabel Hernández como una agresión y destacó que buscó asesoría legal para demandarla; sin embargo, asegura que sus abogados le dijeron que no ganaría nada ya que el libro está escrito bajo presunciones, supuestos y demás, razón por la que la autora quedaría respaldada.

Eso es una agresión total y absoluta a personas que no conoce. Conmigo sí se topó con pared, porque escribió algo de mí sin cerciorarse, sin preguntarme y sólo porque alguien le dijo".

Finalmente, la originaria de Culiacán, Sinaloa reprochó que la escritora no muestre pruebas contundentes que la respalden: "Ahorita parece que dicen que no puede revelar sus fuentes para cuidarlas, ok. Pero, si esas fuentes están diciendo mentiras y quiero que me lo compruebe, ¿quién me protege?", se cuestionó la famosa exparticipante de MasterChef Celebrity.

Fuente: Tribuna