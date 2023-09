Sasha Sokol celebra proceso legal contra Luis De Llano y manda duro mensaje a "pederastas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 8 de marzo del 2022 el mundo de la farándula se estremeció después de que Sasha Sokol, reconocida cantante por su trayectoria en Timbiriche, rompió el silencio a través de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló que fue víctima de abuso sexual a manos del manager de la mencionada banda, Luis de Llano, con quien habría mantenido una relación sentimental, cuando ella apenas tenía 13 años, mientras él tenía 39.

A más de 1 año de estos hechos han ocurrido muchas cosas, entre ellas se puede mencionar la ocasión en la que De Llano se negó categóricamente a disculparse por lo sucedido con Sasha, esto pese a que varios artistas, incluidos la difunta actriz Rebecca Jones confesaron que llegaron a ver a Sasha en compañía de Luis De Llano, quien la habría presentado en varias ocasiones como su pareja sentimental.

Sin embargo, es posible que las cosas estén a punto de cambiar para Luis, puesto durante la noche del pasado miércoles, 28 de septiembre, Sasha hizo uso de su perfil en X (red social anteriormente conocida como Twitter) para hablar sobre cómo ha avanzado su proceso legal en contra de quien alguna vez fue uno de los hombres más poderosos de Televisa. De acuerdo con lo dicho por la excompañera de Erik Rubín, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, ratificó la sentencia previamente dictada en contra del también productor bajo el cargo de abuso sexual.

"Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que revisó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena."

Sasha Sokol continuó con su mensaje celebrando, puesto desde su perspectiva, esto brinda mayor visibilidad a las víctimas por abuso infantil, esto debido a que las autoridades estarían reconociendo la ilegalidad y el daño que sufren los agraviados, pese a que el acto en cuestión pudo haberse registrado desde hace varias décadas atrás, como es el caso de la propia cantante de Si no es ahora.

¿A qué se refiere Sasha Sokol con esto? Resulta ser que el pasado 11 de septiembre del presente año, el Código Penal Federal aprobó por unanimidad en el poder legislativo que los delitos sexuales contra menores a nivel nacionalidad ya no se prescribirán (ya no caducarán), por lo que pueden ser sancionados sin importar el tiempo que haya transcurrido desde el evento hasta el momento en el que la víctima se sienta lista para denunciarlo.

Como se mencionó anteriormente, este hecho fue abiertamente celebrado por Sasha, quien no reparó en enviarle un fuerte mensaje a Luis De Llano y a los "pederastas" a quienes les advirtió que podrían utilizar diversos recursos para posponer el momento en el que tengan que pagar su condena, pero esto no impedirá que en algún momento reciban su castigo por sus actos del pasado. Cabe señalar que, actualmente, tanto Luis de Llano como Sasha son tendencia en X, donde la gente está demostrando la desaprobación que sienten no solo por el manager, sino por otras personas como Sergio Andrade y Gloria Trevi.

Fuentes: Tribuna