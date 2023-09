Sergio Mayer Mori confirma que sufrió fuerte depresión tras ruptura con Raquel Chaves

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que este 2023, el apellido Mayer ha protagonizado diversos titulares en los medios especializados en la farándula. Y aunque el denominado 'Tata' se convirtió en uno de los participantes más queridos (y polémicos) de La Casa de los Famosos México, la realidad es que en esta ocasión el artículo no se centrará en él sino en su hijo, Sergio Mayer Mori, quien recientemente llegó a Ventaneando para confesar que había desarrollado una fuerte depresión.

Todo ocurrió durante la tarde de este jueves, 28 de septiembre, cuando el programa conducido por Pati Chapoy, transmitió un encuentro que el hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori reveló que hace aproximadamente cinco meses se hundió en una depresión tan profunda que solía dormirse hasta las 4 de la mañana y despertarse hasta las 15:00 horas del día; también detalló comenzó a tomar distancia de su familia y de sus amigos.

El joven comentó que la persona que logró sacarlo adelante no fue otra que su madre, la protagonista de Rubí (2004), quien le preguntó sobre qué era lo que le estaba ocurriendo, puesto no lo veía del todo "bien", a lo que él fue honesto y le confesó, entre lágrimas, que se sentía "mal". El cantante declaró que nunca ha podido engañar a su mamá y esa no iba a ser la excepción, aunque esto fue el inicio de su recuperación.

Sergio Mayer Mori confiesa que padeció depresión tras terminar con Raquel Chaves

Sergio comenta que a partir de entonces se enfocó más en cuidar de sí mismo e incluso fue a terapia, lo que lo ha ayudado a salir adelante poco a poco, pero... ¿cuál fue la razón por la que el actor de Rebelde (2022) entró en depresión? Si bien, el famoso no entró en detalles sobre lo que propició el trastorno, sí dejó entrever que todo detonó después de su ruptura con la modelo española Raquel Chaves.

Como algunos recordarán, todo ocurrió a principios del año 2023, cuando trascendió la noticia de que su noviazgo de 5 años había terminado. Sergio mencionó en la entrevista, anteriormente mencionada, que el noviazgo fue bastante largo y su recuperación de la ruptura continúa siendo igual de larga; también detalló que siente mucho aprecio por su exnovia, a quien le deseó lo mejor y reconoció que se trataba de una buena persona.

Aunque esto lo dejó bastante adolorido, Mayer Mori reveló durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda que la relación terminó por "mutuo acuerdo". Al mismo tiempo, el famoso detalló que ambos llegaron a vivir como si estuvieran casados, puesto solo les hacía falta el "anillo" y un "bebé", pero al final, el vinculo se terminó desgastando: "Fue algo que los dos nos dimos cuenta y con mucho dolor, pero más que nada, con mucho amor. Fue como ya, osea ya. De hecho, estuvimos un rato así, en donde los dos sabíamos un poco lo que era necesario para bienestar de ambos".

