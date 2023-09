Sergio Mayer responde en 'Hoy' a las acusaciones del 'Muñeco' sobre muerte de Edgar Ponce

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor y muy polémico político, Sergio Mayer, acaba de brindar una entrevista en exclusiva para el programa Hoy, en donde no tuvo pelos en la lengua al momento de responder contundentemente al galán de novelas y bailarín, 'El Muñeco', con respecto a las acusaciones sobre la muerte tan trágica del también bailarín, Edgar Ponce, hace más de dos décadas.

Como se sabe, hace 20 años Ponce falleció mientras que estaba grabando un promocional del show Solo Para Mujeres al ser arrollado por un auto en la motocicleta. Y aunque es un tema antiguo que al parecer estaba resuelto, Armando González, recientemente volvió a sacar el tema a la luz, afirmando que Mayer fue el responsable de todo y que además de todo se deslindó de su carga y jamás le pagó una indemnización a la familia.

Ante esto, el actor conocido como 'El Muñeco' agregó que los gastos corrieron por cuenta de Televisa y que Sergio a la familia los ofendió cuando les ofreció solamente cinco mil pesos como indemnización por su perdida por cada show que les quedara de la gira, las cuales no eran muchas fechas, señalando que era un abusivo que solamente los explotó para beneficio propio y llenarse él sus bolsillos.

Ahora, la mañana de este jueves 28 de septiembre, Mayer en una entrevista con el matutino de la empresa San Ángel, se mostró desinteresado a los ataques del exnovio de Lorena Herrera, declarando de forma contundente que: "El sabrá lo qué está diciendo, el cargará con eso, que esté utilizando lo de Edgar Ponce... No voy ha hablar de eso, porque eso quiere y que ustedes le den réplica, y no me interesa".

Con respecto a los señalamientos de que los habría explotado y además robado de sus ingresos dándoles mucho menos de lo que en realidad deberían, el actor de La Fea Más Bella se mostró un tanto molesto cuando le cuestionaron si iba a negarlo, afirmando que: "Es que no tengo que negar absolutamente nada, imagínate que desgastante que yo tenga que negar cada que el chango, el muñeco, el perico, el gusano, estén hablando de mi".

Finalmente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México peluseó al 'Muñeco' al afirmar que: "Ni siquiera son personalidades, son personajes, no me interesa, que sigan hablando, que se sigan colgando, adelante", destacando que no se siente atacado pues "yo siempre he sido señalado, desacreditado por todo lo que hago y yo digo que a mi las críticas y los haters me fortalece, yo uso las piedras para seguir construyendo castillos".

Fuente: Tribuna del Yaqui