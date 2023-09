Shock en Televisa: Revelan detalles del regreso del 'Team Infierno' con nuevo reality

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, hasta ahora La Casa de los Famosos México ha sido el reality show más exitoso de la televisión mexicana, debido a que Televisa logró alcanzar altos niveles de audiencia que no conseguían en años y arrasaron con la competencia gracias contenido que dieron los concursantes a lo largo de varias semanas de encierro.

Es una realidad que la alianza que forjaron los que habitaron el cuarto rojo, logró atrapar al público, quien se encargó a través de los votos de llevarlos prácticamente a todos hasta la gran final en la que se coronó Wendy Guevara, quien fue la más aclamada de la temporada por su sencillez y divertida personalidad.

Algo que llamó la atención del 'Team Infierno', conformado por: Apio Quijano, Emilio Osorio, Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, fue los atrevidos retos que hacían cada semana para entretener y se atrevieron a vestirse del género opuesto, hasta recorrer el inmueble como Dios los trajo al mundo, por lo que a más de un mes del fin del proyecto muchos esperan verlos juntos.

El plan que tenían mientras grababan era agradecer el cariño que les brindó la gente, a través de una gira por diferentes lugares de la República Mexicana, algo que no lograron concretar ya que cada uno se enfocó en crecer de manera individual, pero recién anunciaron que ofrecerán un show en Mérida próximamente, pero eso no es todo ya que al parecer tendrán su propio reality show.

El 'Team Infierno' tendría su propio reality | Especial

¿El 'Team Infierno' estrena programa en Televisa?

Lo que inició como un rumor parece estar a nada de concretarse, pues Poncho de Nigris habló de este tema en sus redes sociales y dio algunos detalles como que la producción estaría a mando de Rosa María Noguerón, quien buscaría seguir exprimiendo el éxito que obtuvieron dentro de la casa, así que de concretarse pronto volverán a la pantalla.

Cabe destacar que el regio no es único 'Diablito' que sabe de esto, también Sergio Mayer dio detalles dentro de una transmisión que realizó junto a Apio Quijano, a quien le compartió que sería transmitido por Canal 5 y que el plan es que lo grabe todo el Team Infierno, por lo que le pidió que comience a contemplarlo ya que arrancarían en noviembre con los preparativos.

La idea es que estemos todos en el programa, se empieza a grabar en noviembre para que estemos echando carrilla, jugando, retos, bromas", explicó el ex Garibaldi.

No obstante, a pesar de que algunos ya dan por hecho que se va a realizar el reality, la realidad es que todavía no se encuentra confirmado, pero de ser cierto bastarán algunas semanas para que salga a la luz y han surgido especulaciones que apuntan que esta es la razón por la que Wendy Guevara no aceptó la telenovela de Juan Osorio.

Fuente: Tribuna