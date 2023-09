¿Verónica Castro será abuela? Afirman que Cristian Castro va a ser papá por cuarta ocasión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la familia Castro va a crecer, o al menos eso aseguran medios como De Primera Mano, pues recientemente afirmaron que el reconocido cantante de 48 años, Cristian Castro, muy pronto podría dar la noticia de que su madre, la reconocida actriz y polémica presentadora, Verónica Castro, volverá a ser abuela, dado a que supuestamente él será padre por cuarta ocasión.

Recientemente el reconocido periodista de espectáculos, Guillermo Barrios, en pleno programa en vivo de De Primera Mano tomó la palabra para señalar que supuestamente el cantante antes mencionado está en la dulce espera del que será su cuarto hijo, dejando completamente en shock a los miles de espectadores del vespertino antes mencionado que han dudado un poco de esta información.

Según el corresponsal, distintos medios de comunicación en Argentina aseguran que Castro espera un bebé con una mujer identificada como Maite Barra, quien ya lleva mucho tiempo de relación con el cantante, aunque su romance es, supuestamente, de idas y venidas, destacando que: "Tengo información de primera fuente. Esta información se está dando en los medios de Argentina… Ojalá, desde nuestro lado, que tengamos un pequeño Cristian o una pequeña Cristiana aquí en Argentina".

De acuerdo con Barrios, el bebé del intérprete de Azul podría nacer en abril de 2024, declarando que: "Cristian Castro va a ser papá de Maite, que es de Rosario, Argentina. No obstante, el argentino admitió que, pese a que tenían el nombre exacto de la madre, todavía había algunas dudas al respecto, dado a que al parecer habría tenido más parejas de índole sexual, por lo que podría ser con otra mujer.

El periodista recalcó que Verónica no iba a estar feliz por este hecho, revelando que: "Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus últimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite".

Cabe recordar que el hijo de 'El Loco' Valdés ya es padre de tres hijos, pues durante su relación con Valeria Liberman en el año del 2005 procreó a Simone Candy y a Mikhail Zaratustra. Posteriormente, Castro comenzó una relación con Paula Erazo, con quien tuvo a su tercera hija Rafaela, en el año del 2011.

Cristian y sus tres hijos. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui