Wendy Guevara anuncia colaboración con Babo de 'Cartel de Santa', ¿de qué se trata?

Ciudad de México.- Tras su coronación como ganadora de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara no ha dejado de recibir tentadoras propuestas para nuevos proyectos, lo cual la ha dejado con una agenda saturada hasta el próximo año, pero eso no le importó para aceptar una colaboración con Babo de Cartel de Santa, algo que promete generar mucha polémica.

La influencer compartió en una reciente transmisión en vivo con sus millones de seguidores la noticia, por lo que estaría participando en uno de sus próximos videos musicales, y aunque no lo tiene completamente asegurado se mostró entusiasmada: "Me buscó Babo para que salga en un videoclip. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de r…ta por ahí. No es una colaboración de música, es para salir en un video musical con Babo", platicó.

No obstante, detalló que no sería la única en aparecer con el polémico cantante, también habría convocado a otros influencer, aunque no ahondó en detalles de quiénes podrían ser, aunque hace unos meses Karely Ruiz había confirmado que trabajaría con él, pero no reveló si sería como modelo en un tema musical o contenido para la famosa plataforma de suscripción en la que ambos trabajan.

Van a estar más personas, influencers, del medio, como ustedes les quieran llamar. A mí no me gusta llamarme artista ni así, yo soy influencer, soy la chica de YouTube”", explicó Guevara.

Wendy Guevara podría ser modelo del próximo video de Babo | Especial

Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que el intérprete de Todas Mueren Por Mí colabora con estrellas del Internet, hace poco estrenó Shorty Party con 'La Kelly', tema al que grabó un video para YouTube y otro sin censura para la famosa página azul, el cual se filtró en redes sociales y en todas partes se volvió un éxito.

Ahora, Wendy Guevara se encuentra en la búsqueda de que pueda ajustar su agenda para poder grabar con el líder de Cartel de Santa, pues su gira de Resulta y Resalta la trae dando vueltas por toda la República Mexicana: "Van a ver para que podamos todos y la neta yo sí quiero, es que tengo lleno de trabajo, pero quiero conocer a Babo, quiero echar pe… y mentarnos la mad… porque sé que es muy raza, como muy sencillo".

Mientras la situación de este proyecto se define, la integrante más aclamada del 'Team Infierno' está a unos días de estrenar su propio reality Perdida Pero Famosa, a través de la plataforma Vix, donde promete mostrarse sin filtros en su día a día. Además, continúa con sus shows junto a 'Las Perdidas'.

