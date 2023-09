Abogado de Aracely Arámbula aclara si Luis Miguel es o no un deudor alimentario

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pelea legal entre Aracely Arámbula y Luis Miguel parece haberse intensificado en los últimos días, cuando salió a la luz un documento de la Dirección del Registro Civil en el que se específica que no existe ninguna reclamación relacionada con el cantante de Tengo todo excepto a ti, por tanto, el 'Sol de México' no figura como un deudor alimentario, pero esto... ¿qué significa?

Como muchos sabrán, hace aproximadamente 6 días, diversos medios especializados en el espectáculo explotaron con la noticia de que, presuntamente, el afamado cantante, naturalizado en México, en realidad no sería un deudor alimentario. Tras ello, el abogado de la actriz de melodramas como La madrastra, Amigas y Rivales y Las vías del amor, Guillermo Pous, brindó una entrevista para De Primera Mano, donde aclaró qué era lo que estaba ocurriendo.

De acuerdo con información legal del asesor, en efecto, el documento que se presentó en varios medios de comunicación es completamente legal y pertenece a la institución anteriormente mencionada, sin embargo, aclaró que esto no significa que Luis Miguel no sea un deudor alimentario como tal: "El documento es verídico", mencionó el representante, pero el motivo por el que puede aparecer de esta manera es porque 'La Chule' no ha levantado una denuncia al respecto.

Aracely Arámbula acusa a Luis Miguel de ser un deudor alimentario

Según las palabras de Pous, para que la clasificación del cantante de La Incondicional cambie, es necesaria la orden de un juez, derivado de ello, existirá un "procedimiento judicial" en el que acredite que Luis Miguel está obligado a pagar una pensión, la cual no habría saldado desde el mes de diciembre del 2019: "El juez solicita a la institución que así sea designada la persona", señaló el representante.

"El señor Gallego (apellido de Luis Miguel) aparece como un no deudor porque el juez no ha emitido dicha orden.", señaló

Cabe señalar que Pous declaró que, en caso de que Aracely Arámbula denuncie a 'El Sol de México' y éste se niegue a pagar, es posible que el cantante llegue a ser detenido, hecho que fue mencionado por el propio abogado cuando se le cuestionó sobre las consecuencias a las que podría someterse el cantante en el peor de los casos: "Si hubiera un desacato existente, habrían medidas precautorias y de apremio en las que podría quedar detenido."

Luis Miguel y Aracely Arámbula formaron parte de las parejas más estables e influyentes de la industria del espectáculo durante la década del 2000, tiempo en el que se creyó que ambos podrían llegar al altar, pero dicho rumores terminaron en el año 2008, cuando la actriz de Los Miserables y 'El Sol' anunciaron el final de su relación; sin embargo, esto habría ocurrido de manera armoniosa, incluso 'La Chule' llegó a hablar maravillas de su romance.

Fuentes: Tribuna