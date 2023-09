Anel Noreña confiesa que Marysol Sosa no le contesta los mensajes: "Debe estar enamorada"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Anel Noreña se encuentra devastada por los problemas que ha tenido con su hija Marysol Sosa, pues a pesar de que a diario le pide disculpas por la fuerte discusión que tuvieron, asegura que ya ni siquiera le responde los mensajes de texto, pero mantiene la fe de que en algún momento puedan darse una tregua y regresar como una familia unida.

Recordemos que la heredera universal de 'El Príncipe de la Canción' hizo fuertes declaraciones contra Marysol, al decir que su esposo la manipula de una forma importante y que ha sido el responsable de la separación que han tenido, además de que en una plática se habrían calentado los ánimos y acusó a su yerno Xavier Orozco de haberla ofendido, así como de intentarla agredir.

Esto fue lo que más molestó a la cantante, quien dejó en claro que su prioridad son sus hijos y su esposo y que no piensa permitir que se metan en sus asuntos, por lo que a manera de castigo Anel le habría quitado el permiso de utilizar el nombre de José José para sus proyectos, así que ahora debe de solicitar permiso y pagar por los derechos de autor.

Anel Noreña busca una tregua con Marysol Sosa | Especial

Frente a las cámaras de Venga la Alegría, Anel Noreña insistió en que su deseo es volver a tener a sus dos hijos, razón por la que dice no deja de insistir y además de ofrecerle disculpas la ha buscado, aunque no ha tenido el éxito esperado: "Yo le hablo todos los días y le dejo recaditos lindos, en una de esas me contesta y ya chin…amos".

Sin embargo, volvió a poner el dedo en la herida al justificar su actitud de esta manera: "Qué tal que el problema de Marysol sea que está súper enamorada. Wow, pues hay que respetarla", aseguró al hacer referencia a su matrimonio, justo el tema que las puso en esta situación y que al parecer todavía no comprende.

Anel lamenta que los que han quedado en medio del conflicto son sus nietos, a quienes no ha podido ver desde entonces, pero sabe que en caso de que no puedan conciliar no la van a olvidar: "Me siento un poco triste, pero están creciendo y el día de mañana le van a preguntar ¿En un momento teníamos otra abuelita que se llamaba Bubu?"

Cabe mencionar que de alguna manera, la viuda del intérprete de El Triste también ya lanzó de alguna manera una amenaza contra su hija, pues hace algunos días dijo de manera pública que si no quiere perdonarla la herencia quedará únicamente en manos de José Joel, por lo que al parecer la presión que ha intentado meterle a Marysol Sosa no le ha funcionado ya que no ha querido responder a sus llamados.

Fuente: Tribuna