Las Vegas, Estados Unidos.- Este viernes, 29 de septiembre, los fiscales de Las Vegas, Nevada, informaron que capturaron a un hombre relacionado con la muerte del afamado rapero, Tupac Shakur, quien perdió la vida en el año 1996, durante la noche de la pelea de Mike Tyson y Bruce Seldon. De acuerdo con algunos informes, el famoso recibió cuatro disparos, de los cuales dos asestaron en el pecho, uno en el brazo y otro más en el muslo.

Si bien, la estrella del hip-hop no perdió la vida en el momento del ataque armado, si lo hizo seis días después. A 27 años de estos eventos, la policía capturó a un sujeto identificado como Duane 'Keffe D' Davis, durante la mañana de este viernes, 29 de septiembre, en las cercanías de su hogar, en Henderson, Nevada. Horas después del arresto, un gran jurado acusó al sujeto de haber cometido el crimen, esto según información del fiscal de distrito adjunto Marc DiGiacomo.

Según se sabe, las autoridades ya tenían conocimiento de que el sujeto estaba involucrado en el crimen, puesto desde aquella noche, el hombre jamás lo negó, pero aseguró que su sobrino, Orlando Anderson, fue quien le disparó al rapero. Cabe señalar que el entonces acusado pertenecía a la pandilla South SIde Compton Crips y perdió la vida dos años después de la muerte del propio Tupac Shakur.

Capturan a sospechoso del asesinato de Tupac Shakur

De acuerdo con información brindada por el fiscal, Davis, quien ahora tiene 60 años, habría sido el verdadero autor de la muerte del rapero e incluso fue denominado como el "comandante en el terreno del crimen", puesto él habría sido quien ordenó que el intérprete fuera asesinado aquella noche. Cabe señalar que el arresto se produjo dos meses después de que la policía de Las Vegas, allanara una casa en Henderson, Nevada, la cual poco después, se demostró, que pertenecía a la esposa del acusado, Pamela Clemons.

Al momento de su detención, Davis se encontraba caminando cerca de su casa y no presentó resistencia cuando las autoridades llegaron por él. De acuerdo con la orden de registro, en el sitio fueron encontradas copias del libro Compton Street Legend, de 'Keffe D', asi como también fueron halladas municiones de calibre 40, las cuales coincidían con las que fueron utilizadas para arrebatarle la vida al rapero.

¿Quién era Tupac Shakur?

Tupac Shakur fue uno de los raperos más influyentes de la historia del hip-hop, pero su vida se cortó cuando recién tenía 25 años de edad, luego de que fue baleado en un vehículo ubicado cerca del Strip de Las Vegas. Previo a ello, la estrella lanzó varios éxitos, tal es el caso de Hit Em Up, Ambitionz az a Ridah, California Love, Dear Mama, Changes, 2 of merikaz Most Wanted y Keep Ya Head Up.

