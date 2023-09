'Chisme No Like' corta abruptamente transmisión en vivo por esta terrible razón, ¿Qué pasó?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el programa de Chisme No Like se encuentra en medio del escándalo, debido a que recientemente dieron mucho de que hablar por haber cortado abruptamente una transmisión en vivo de su más reciente emisión, la cual se dice que fue debido por una muy terrible razón que no les dejaba otra alternativa más que interrumpir, ¿qué fue lo que pasó?

Como se sabe, el programa de chismes por muchos años ha estado dando mucho de que hablar, dado a que se encargan de exponer los supuestos más oscuros secretos de las celebridades, información que ellos afirman han descubierto a base de una extensa investigación y que tendrían pruebas irrefutables de todo lo que han sacado a la luz, incluso por una larga temporada en TV Azteca se aliaron con ellos para tener en su poder soltar estos chismes antes que nadie.

Pero, desde hace meses que la empresa televisiva se deslindó de ellos rompiendo todo lazo, y tanto Elisa como Javier se han estado sumergiendo en más y más problemas mediáticos, debido a que después de que dijeran que Andrea Legarreta dejó a Erik Rubín por descubrir infidelidad con Mónica Noguera, los tres famosos han señalado que no se quedaran callados y van a interponer demanda, exhortando a otros a tomar cartas en el asunto.

Y ahora, al parecer están pagando estos chismes, debido a que la noche del pasado jueves 28 de septiembre, el programa estaba transmitiendo una rueda de prensa con Anabel Hernández, la cual estaba presentando su tan polémico libro, Las Señoras del Narco, y se pasaron de nuevo a sus foros de grabaciones con Ceriani y Beristain, todo dio un giro radical y cortaron la transmisión sin dar un aviso.

En ese momento, se estaban enfocando en el exparticipante de Survivor México, quien leía unas tarjetas entre sus manos, cuando se escuchó un corten la transmisión y así pasó, dejando a los espectadores sin comprender que pasaba, pues ninguno salió a dar una explicación ni regresaron a retransmitir en lo que estaban en ese momento, despertando un sin fin de sospechas de lo que podía estar pasando.

Pero ahora, la mañana de este viernes 29 de septiembre se ha afirmaron que el motivo detrás de este hecho es que "hackearon el Facebook de Javier Ceriani y eso comprometía el canal, por eso detuvieron su transmisión los de Chisme No Like", aunque no revelaron si ya se recuperó la red social del reconocido y polémico comunicador, pero se espera que pronto se hablar al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui