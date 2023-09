De la librería a Netflix: Estas son las series de la página de straming basadas en libros

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Netflix tiene una gran variedad del mejor entretenimiento de los últimos años, pero así como ha generado contenido original ha petición del público ha traído también historias directo de la librería. Conoce algunas de las series más exitosas de la página de streaming que son basadas en los libros más leídos y vendidos de todos los tiempos, entre ellos Frankestein.

Mucho antes de que existiera la televisión o incluso el teatro, en la historia la escritura fue usada para contar historias y que los sucesos prevalecieran a través del tiempo, siendo el comienzo de una larga línea de escritores que en base a sus historias han podido crear mundos increíbles, tales como lo es de The Witcher o románticas historias de la Realeza alrededor del mundo, que hoy en día no solo se disfrutan en las páginas de libros, sino también en la pantalla chica.

Aquí una lista de las más exitosas series.

Bridgerton

La serie protagonizada por Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page y Nicole Coughlan, se encuentra basada en la novela de Julia Quinn, titulada El Duque y Yo, desde su primera temporada, producida por Shonda Rhimes para Netflix, se ha ganado el corazón de millones y cada una de sus emisiones han ocupado el lugar de lo más visto en la página, incluso en varias ocasiones se vuelve a colocar aunque no haya temporada de estreno.

Las Crónicas de Frankenstein

Sin duda la historia del científico que creó a un monstruo, a base de diferentes partes del cuerpo de cadáveres, trayéndolo a la vida con poderosas descargas eléctricas, es de las más comentadas a través de los tiempos, por lo que la página decidió crear su propia versión basada en el libro de Frankenstein, escrito por Mary Shelley, a la cual le integró sus propias características, lo cual hace más interesante su trasfondo.

Virgin River

La tan exitosa y romántica historia de dos personas que se encuentras tras vivir eventos traumáticos en un pequeño pueblo, es basada en el best sellers que fue publicado por The New York Times, y escrito por Robyn Carr. Al igual que Frakenstein, los productores de la serie decidieron darle giros diferentes, agregando trasfondos enfocados en el dolor de cada uno de los protagonistas.

The Witcher

La vida del personaje 'Geralt de Rivia', que es interpretado por Henry Cavill, es un cumulo de aventuras fantásticas que muestran al brujo más valiente y fuerte de todos los tiempos, peleando con monstruos míticos que harían temblar a cualquiera, sin duda la fórmula perfecta para atraer a millones. Esta serie que está cerca de comenzar su cuarta temporada, fue basa en los libros de Andrzej Sapkowski, mismos que también inspiraron una saga de videojuegos.

