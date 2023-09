¿El pleito con GB5 fue montado? Poncho de Nigris le saca la verdad a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sergio Mayer no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos días debido a que lo han involucrado en un sinfín de polémicas, entre ellas el pleito que sostiene con los GB5, pero Poncho de Nigris tiene sus dudas acerca de la veracidad de estos encontronazos y no dudó en cuestionarle para sacarle la verdad.

Mientras el exdiputado se encontraba en La Casa de los Famosos México, algunos de sus excompañeros de Garibaldi tomaron la decisión de regresar a los escenarios y dejarlo fuera de la jugada, así que como los derechos de la agrupación le pertenecen a Televisa, adoptaron el GB5 y estarán dentro de la nueva gira de los 90’s Pop Tour.

Esta situación llamó mucho la atención, pues Mayer era una pieza clave del proyecto y por un tiempo tomó las riendas como mánager, pero fue justo eso lo que molestó a Paty Manterola, Charly López, Luisa Fernanda, Víctor Noriega y Katia Llanos, quienes aseguran tomó malas decisiones y les dio malos tratos a algunos de ellos, razón por la que ya no quieren trabajar con él.

Sin embargo, Mayer acaba de presentar algunos adelantos del estreno de su reality show familiar y en las imágenes aparece con compañeros como Charly López, lo cual hizo pensar a Poncho de Nigris que todo pudo tratarse de un montaje para conseguir publicidad, tanto para su programa como para el regreso de la agrupación a los escenarios.

GB5 no quiere saber nada de Sergio Mayer | Imagen especial

Fue en una reciente transmisión en vivo, donde el regiomontano no dudo en cuestionarle: "Sergio vi tu reality que acabas de sacar con tu familia y parece que está arreglado lo de Garibaldi, con Charly estabas a toda m…dre. Es para causar polémica, ¿vas a regresar?", dijo De Nigris y se le sumó Wendy Guevara al pensar que es mera publicidad.

No obstante, Sergio Mayer reiteró que los problemas que tiene con sus excompañeros son reales y aprovechó para aclarar: Eso del reality que subieron lo grabé hace un año, fue cuando subimos al escenario hace un año y lo estoy pasando ahorita, dijo el famoso y mencionó que desde 2022 tenían ese proyecto guardado, pero le agregaron más contenido para complementarlo.

Respecto al ex de Ingrid Coronado, Sergio se dijo sorprendido por la forma en que lo ha atacado ya que lo consideraba un hermano: "Han hecho declaraciones muy p…dejas y fuera de contexto, me extraña mucho y Charly, porque sabe lo que significa y lo que está haciendo. No está padre y por supuesto que no me voy a prestar a una cosa así".

Finalmente, fue contundente al decir que no le interesa reconciliarse con la agrupación, pues cree que se han ensañado de una mala forma con él y que le están tratando de afectar su imagen con sus declaraciones, por lo que cree que rebasaron el límite de lo perdonable, pero a pesar de todo espera que les vaya bien en sus conciertos.

