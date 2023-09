¿Enamorado de un Capricornio? Presta atención a estos tips para enamorar a este signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Capricornio es el décimo signo del zodiaco, también es conocido por su gran responsabilidad y ambición; sin embargo, en el aspecto amoroso, la gente tiende a pensar que es frío y distante, aunque éstas no son las palabras perfectas para describir a la cabra, ya que, si bien puede llegar a ser medio cabeza dura, resulta que tiene un corazón sumamente cálido y no habría nada que no hiciera para verte feliz. Por ello, si te has enamorado de una persona nacida entre los meses de diciembre y enero, será mejor que prestes atención, porque aquí vienen una serie de tips para conquistarle.

Respeta su espacio y sus tiempos

Usualmente, los Capricornio tienden a estar muy enfocados en su propio crecimiento personal y para lograrlo tienden a llenarse de actividades. Les desagrada que los agobien cuando se dedica tiempo a sí mismo. Esto no significa que no te prestará atención, pero debes comprender que hay tiempo para todo y Capri en ocasiones necesita centrarse al 100 en sí mismo, si logras respetar esto, estarás del otro lado.

Demuéstrale apoyo

Dado a que las cabras del zodiaco son muy ambiciosas, tienden a trabajar mucho por alcanzar sus metas y necesita que alguien lo apoye en sus proyectos; esto no significa que tienes que hacer todo por él. Únicamente demuestra interés en lo que está haciendo, pregúntale cómo le va y, en caso de que te pida ayuda, dásela. De vez en cuando llévale algo de comer, porque los Capri tienden concentrarse tanto que, en ocasiones, ni siquiera se alimentan.

Sé honesto

Cuando un Capricornio se enamora tiende a ser muy fiel y bastante confiable esto significa que, no importa con cuánto trabajo esté, él siempre te será fiel, pero a cambio exige lo mismo. De hecho, no hay nada que le desagrade más a un capricornio que las mentiras. Trata de ser honesto desde el principio con él y no intentes impresionarle exagerando las cosas, porque la cabra lo tomará a mal y creerá que intentas engañarle.

Sorpréndele con detalles

Aunque los Capricornios pueden llegar a ser fríos, la realidad es que son bastante detallistas y siempre intentará darte aquello que te gusta o llevarte a ese lugar que le dijiste que querías visitar; sin embargo, esto lo hace porque sueña con que, en algún momento, alguien haga lo mismo por él o ella. Necesita a alguien que le demuestre cuánto le importa y conoce, por lo que no te olvides de darle algún presente sin razón, eso le fascinará.

Hazlos reír

Pese a que Capricornio puede llegar a parecer un tanto serio, la realidad es que tiene un sentido del humor bastante particular, es más del estilo irónico y sarcástico. No tengas miedo de bromear frente a él, él lo valorará bastante e incluso lo ayudará a sentirse mucho más cómodo contigo. Eso sí, no te pases de la raya haciendo bromas, porque hay cosas que Capri no puede dejar pasar tan fácil.

Fuentes: Tribuna