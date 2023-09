Galilea Montijo arremete contra Anabel Hernández tras ser vinculada con el narco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guapa conductora de Televisa, Galilea Montijo se encuentra en ojo del huracán luego de que su nombre apareciera en el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, quien a través de las páginas de Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, desmenuza los nexos que han tenido funcionarios públicos y grandes celebridades con el crimen organizado.

En el libro, la autora la exhibe como una de las novias de Arturo Beltrán Leyva, quien presuntamente la llenaba de lujos y recibía millonarias cantidades por haber accedido a ser una de sus mujeres oficiales, pero esta información la tapatía la ha negado rotundamente y al igual que otras de las involucradas han puesto en tela de juicio el prestigio de la investigadora.

Fue durante la presentación oficial del material, donde Anabel recibió a la prensa para despejar dudas y tras un sinfín de retos para que muestre evidencia que sustente cada letra plasmada en libro, mostró algunos audios de la entrevista que tuvo con Celeste, quien fuera la expareja del narcotraficante conocido como 'El Barbas', quien aseguró que ella misma llamó a la presentadora del programa Hoy, así como que recibía hasta 200 mil dólares al mes.

Tras este escándalo, Galilea Montijo decidió romper el silencio y lanzó un fuerte mensaje a la periodista: "Me encanta... te juro que ya me da risa. Me encantaría que inventaran otro un chisme nuevo. Lo único que les puedo decir, para no entrar mucho en detalles, porque me queda claro que esa es la intensión de todo eso, que se dé más chisme y más chisme, al cual ni voy a entrar ni voy a jugar", comentó.

De igual forma, resaltó que a lo largo de más de tres décadas de trayectoria artística se ha dedicado a trabajar para entregar lo mejor a su familia, pero asegura que no se trata de una vida llena de lujos como han dicho, pues dice no tener en sus cuentas de ahorro millonarias cantidades, al contrario considera que lleva sus gastos al día, por lo que incluso invitó a que vean que no percibe tantos ingresos.

El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta. Ojalá que tuviera lo que dicen, créanme que no andaría por acá (...) Ahorros no tengo porque sí vivo el día al día, es lo que les quiero decir, a través de mi trabajo. Mi casa ha sido a través de una hipoteca, por ese lado no tengo nada de qué asustarme".

Finalmente, reconoció que los señalamientos que le hace Anabel Hernández son graves, pero dijo no tener intenciones de presentar alguna demanda por difamación o daño moral, dado que asegura tiene tantos detractores que han hablado mal de ella que si se dedicara a llevarlos a los juzgados nunca terminaría, por lo que prefiere dejarlo pasar.

