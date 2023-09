Horóscopo del fin de semana por Mhoni Vidente: Suerte del 29 de septiembre al 1 de octubre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡El mes de septiembre llega a su fin y empieza la temporada mágica de octubre! Y si para este fin de semana tienes decisiones importantes que tomar, es clave que consultes cuál es el horóscopo de Mhoni Vidente de los días viernes 29, sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Cabe mencionar que la energía del ambiente es especial, pues está la Luna Llena en Aries. ¡Toma nota de los mensajes de los astros!

Horóscopos del fin de semana, del 29 de septiembre al 1 de octubre, por Mhoni Vidente

Aries

Este fin de semana tendrás un pago especial debido a que has dedicado mucho tiempo a tu trabajo, querido Aries. Goza de las satisfacciones de la vida y recuerda dar gracias por las bendiciones que te rodean; eres afortunado.

Tauro

La energía de la Luna llena en Aries te tendrá algo motivado para iniciar nuevas actividades deportivas, lo cual siempre es bueno. En temas de dinero, quizá debas pensar bien antes de gastar en cosas que no necesitas.

Géminis

Mhoni Vidente, en el horóscopo del fin de semana, te aconseja que realices un plan de actividades para el mes de octubre. Este estará lleno de reuniones y mucho trabajo, pero es importante que dediques tiempo a tu familia, a tus seres queridos.

Cáncer

Las relaciones con tus amigos van mejor de lo que crees y eso que no los has visto en mucho tiempo; disfruta de lo que llega en estos días, merecer ser feliz. En temas de salud, es posible que experimentes deshidratación, mucho cuidado.

Leo

Este fin de semana será algo nostálgico, debido a que no has visto a personas que quieres. La distancia es buena, es clave para que aprecies a la gente que te rodea. No olvides que debes pagar tus cuentas con tiempo; organízate.

Virgo

No tendrás un grato fin de semana, ya que andas de mal humor y no perdonas a personas que cometieron errores en el pasado. Mhoni Vidente te recomienda ir a terapia para trabajar tus rencores, el presente es hermoso y te lo estás perdiendo.

Libra

Dé rienda suelta a los afectos y será muy feliz, pues necesita amor y atenciones, querido Libra. Mhoni Vidente señala, en el horóscopo de hoy, que un inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones.

Escorpio

Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Por fortuna, la energía de la Luna llena en Aries lo iluminará para que tome acciones, pero con cautela. Cuidado con los excesos de comida chatarra.

Sagitario

Vuelve a relacionarse con viejas amistades que perdió por sus traiciones, así que no se extrañe si la rechazan en un principio. Recuerde que todo tiene consecuencias. La temporada de grandes gastos recién comienza.

Capricornio

Si se lo puede permitir, pida un aumento de sueldo; así lo recomienda Mhoni Vidente en el horóscopo de este fin de semana. Si lleva lentes, debe cuidar su graduación y sus ojos, en especial en esta época.

Acuario

Surgen grandes desórdenes en temas de amor, ya que ha sido muy coqueto con la gente que lo quiere. Sorpresas agradables en su cuenta de banco gracias a su dedicación.

Piscis

Esa oferta de trabajo no será muy tentadora, pero para los siguientes días de octubre, llegaría algo especial. Continúa su buena racha de deportes; siga cuidando el cuerpo y la mente.

