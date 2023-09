Issabela Camil se le va a la yugular a Anabel Hernández por llamar proxeneta a Sergio Mayer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la reconocida y famosa actriz de novelas, Issabela Camil, metió las manos al fuego y no dudo en salir en defensa de su esposo, el polémico político y famoso actor, Sergio Mayer, por lo que en una reciente entrevista con medios de comunicación se le fue a la yugular a la escritora y periodista, Anabel Hernández, por vincularlo al narcotráfico y llamar proxeneta al actor de Televisa.

Como se sabe, Hernández es una reconocida periodista de investigación que en los últimos años ha dado mucho de que hablar con su libro Emma: Las Señoras del Narco, del cual sacó una segunda parte en la cual expone a muchas más celebridades que supuestamente tuvieron vínculos con el narcotráfico, ya sea en negocios o en relaciones sentimentales, en el que se ha mencionado a Sergio como un supuesto cómplice de Arturo Beltrán Leyva, afirmando que fue su proxeneta y que le pagaba 10 mil pesos por cada chica que le llevara.

Ante este hecho, Mayer ha dejado en claro que no le interesa meterse en las mentiras de los demás, destacando que ni demanda va a interponer para no darle lo que supuestamente quiere Anabel, que es que hablen de ella y su libro, destacando que no piensa enfrascarse en temas que no son ciertas y de las que ni siquiera se tiene pruebas, y si se tenían retaba a que lo denunciaran formalmente.

Sergio en libro de Anabel Hernández. Internet

Tras esto, fue la esposa del exintegrante de La Casa de los Famosos México, al ser cuestionada por esto, ella simplemente afirmó que: "Mi marido siempre ha sido polémico como político, como padre, como conductor, si se acuerdan todo siempre era atacar a Mayer. Yo estoy muy tranquila, yo sé quién es mi marido y me parece lamentable que haya situaciones dónde porque la ley no es más fuerte y donde la ley no se mete, se deje ciertas cosas y se den este tipo de situaciones".

Con respecto a que el actor de La Fea Más Bella se ve muy tranquilo, Camil dijo que no había porque preocuparse, pues al final "las cosas se van acomodando y la gente se entera de lo que es la verdad y lo que es falso, y son cosas tan grandes, tan importantes que no se pueden tapar con un dedo, ¿dónde está la evidencia?, si la tienes preséntenlas, ¿dónde están todas estas mujeres?, hoy en día con estas redes, por favor, no se quedarían calladas".

Finalmente, desechó la veracidad de este libro, agregando que solamente menciona a famosos para generar ganancias, asegurando que: "Me metió en un libro como diciendo de refilón la metemos, a Galilea Montijo, es una persona a la que no es la primera vez que la ha puesto en los libros, y gracias a eso muchos de sus libros se venden y consigue esto que está pasando, que se habla de cualquier persona".

