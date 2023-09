Kate del Castillo rompe el silencio y habla sobre la brujería que 'sufrió' Yolanda Andrade

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy reconocida actriz de origen mexicano, Kate del Castillo, en una entrevista con varios medios de comunicación rompió el silencio con respecto al tema tan delicado con su amiga, la famosa actriz y muy querida presentadora de TV, Yolanda Andrade, como lo es supuestamente la brujería que sufrió para enfermarla de esa manera tan intensa que casi acaba con su vida.

Como se sabe, en abril de este 2023 la presentadora de Montse y Joe afirmó que estuvo a punto de perder la vida y preocupó a sus millones de fans, amigos y familiares, debido a que tuvo una muy severa crisis de salud por la que incluso hasta vómito sangre y estuvo hospitalizada un par de semanas, además de que por ello se tomó poco más de un mes lejos del programa antes mencionado para descansar por completo.

Ante este hecho, las amigas más cercanas de Andrade, tales como Montserrat Oliver, a la prensa dieron declaraciones mínima de lo sucedido, señalando solamente que estaban apoyando a la también actriz en estos momentos y que aunque aún estaba un poco delicada seguía avanzando en su recuperación, mientras que la misma Yolanda en sus redes sociales compartió un poco de su estado y compartió mensajes sobre su nueva oportunidad.

Kate y Yolanda con amigas. Internet

Y ahora, tras varios meses de esta crisis, del Castillo durante su presencia en la presentación de la marca Shark Beauty, fue abordada por varios medios de comunicación que le cuestionaron con respecto a la salud de su gran amiga, a lo que ella afirmó que "Sí, yo sé que está delicada de salud", destacando que no teme por ella pues "yo sé que va a salir adelante", asegurando que pronto la verán mejor que nunca.

Pero ante este, le cuestionaron que pensaba con respecto a que supuestamente Verónica Castro le habría lanzado un hechizo de brujería para que sufriera tanto con su enfermedad, la reconocida actriz completamente sorprendida exclacó: "Ah.. ¡ah, cabr...!, eso sí no me la sabía, no, no sabía", y aunque le insistieron al respecto

Cambiando drásticamente el tema, uno de los reporteros le cuestionaron con respecto a su relación sentimental con el director de fotografía, Edgar Bahena, ella señaló que está muy enamorada, afirmando que: "Estoy muy contenta, tranquila, yo creo que uno llega a una edad en la que uno ya se enamora de una manera diferente, tranquila, bonita, inteligente, y en eso estoy, así".

