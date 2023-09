Luis de Llano se niega aceptar culpabilidad en caso de Sasha Sokol y apela condena de juez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy polémico productor musical, Luis de Llano, recientemente decidió romper el silencio ante los nuevos informes de su sentencia, en el cual sigue negándose a aceptar la culpabilidad que tiene en el caso con la famosa actriz y muy querida cantante, Sasha Sokol, por lo que informó que apeló la condena que le impuso el juez a este hecho y que agotará todo medio posible para ser liberado.

El pasado jueves 28 de septiembre, Sokol en Instagram lanzó el comunicado en el que reveló que: "Concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia, por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que realizó la apelación, no sólo confirma la sentencia previamente dictada en su contra sino que amplía los efectos de su condena".

Ante este hecho, el exproductor musical de Timbiriche ha decidido alzar la voz y no quedarse de manos cruzadas, por lo que él también lanzó su propio comunicado en el que expresó que no está de acuerdo con lo impugnado anteriormente, revelando que no va quedarse callado y va a hacer uso de toda instancia legal que pueda para buscar librarse de la condena que ha declarado el juez del caso.

Comunicado Sasha Sokol. Instagram @sashasokol

Pero no solo esto, sino que aseguró que va a agotar todas las instancias legales para impugnar la resolución en su contra, expresando que: "En relación con lo dicho y difundido por Sasha Sokol en medios de comunicación respecto al proceso jurisdiccional seguido por ella en mi contra y por lo resuelto por la Sala Civil del conocimiento, es que deseo informar a mis amigos y al público en general que lo que me reclama en dichos medios no corresponde a lo demandado en el juicio".

De igual forma señaló que: "Por el momento, en vista de la reciente resolución agotaré los medios de impugnación a que tengo derecho para que finalmente, se decida en equidad sobre lo a mi reclamado y pueda gozar finalmente de un acceso verdadero de Justicia", negándose por completo a admitir que haya una culpabilidad o malicia en las relaciones que hubo con la intérprete de Happy cuando ella tenía 14 años y él casi 40.

Finalmente, dejó en claro que: "A a pesar de que existe en el juicio seguido en mi contra sentencia de primera y segunda instancia, no constituyen cosa juzgada y por tanto nada en lo que en ellas se refiere o contiene puede ser considerado verdad jurídica y son por tanto susceptibles de ser modificadas en todas sus partes, como finalmente la Justicia resolverá en el Juicio de Amparo correspondiente".

Fuente: Tribuna del Yaqui