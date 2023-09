Mauricio Islas niega notar problemas de anorexia en Anahí; culpa a Televisa de su trastorno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el famoso actor y reconocido presentador de TV, Mauricio Islas, brindó una entrevista a Imagen TV en la que al ser cuestionado sobre los problemas de anorexia y bulimia de la reconocida cantante y querida actriz, Anahí, este fue muy rotundo al momento de negar haber notado que ella tuviera estos trastornos alimenticios de los que la madre de dos culpa a Televisa.

Como se recordará, hace un par de meses, después de que se anunciara la gira del reencuentro de RBD, la actriz fue entrevistada por el famoso periodista y presentador, Joaquín López Dóriga, al cual le reveló sin tapujos que fue cuando formó parte de la novela Primer Amor: A Mil por Hora, que comenzaron sus problemas alimenticios, señalando que fueron los productores mismos los que le metieron la inseguridad sobre su aspecto físico, pidiendo que bajara de peso.

Esto pues la joven recordó que después de su audición ellos le dijeron que: "'Vamos a hacer la nueva versión de Quinceañera'. Entonces me citan con quien iba a producir esa telenovela. Me siento con mi mamá y me dice: 'Vamos a hacer la telenovela. Estaría increíble que tú seas la protagonista, pero, Anahí, las protagonistas son flaquitas. Son muy bonitas y tú estás gordita y tienes que trabajar mucho en ti para... que hagas la novela".

Tras lo que devastada reflexionó que: "Hoy cuento que ahí conocí una parte de mí que nunca había sentido. Conocí el miedo a ser yo, una parte vulnerable a más no poder. Sentí que no era suficiente y empieza la pesadilla más grande de mi vida: años de sufrir anorexia nerviosa y bulimia que casi me matan", afirmando que podía pasar días enteros sin probar bocado alguno por miedo a subir de peso y realizaba mucha actividad física hasta que se detuvo su corazón.

Y ahora, la mañana de este viernes 29 de septiembre, a través de Sale el Sol compartieron una breve entrevista que le realizaron a Islas, el cual fue uno de los actores que formaron parte del melodrama antes mencionado, quién además era amigo de Anahí dado a la gran cantidad de escenas que tuvieron junto, cuestionándole con respecto a que pensaba sobre esta terrible enfermedad y lo que provocó en la cantante.

Siendo muy conciso, el exactor de TV Azteca, mencionó que genuinamente estaba sorprendido y que no tenía nada que decir del tema tan delicado, destacando que: "No te puedo contar de esa época, en esa época yo con Anahí nos llevábamos increíble, no me tocó ver, ni vivir, ni percatarme de alguna situación complicada", dejando en claro que no podía hablar ni dar una opinión de un momento del que él no fue testigo.

Fuente: Tribuna del Yaqui