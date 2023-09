Niurka Marcos reconoce que tuvo contacto con el crimen organizado: "Son muy amables"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda, Anabel Hernández volvió a poner sobre la mesa la relación que ha tenido el crimen organizado con el mundo del espectáculo, pues en su libro Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, exhibió nombres de reconocidas estrellas que habrían tenido negocios o que simplemente tuvieron algún tipo de contacto con los grandes capos, lo cual ha generado polémica.

Aunque no apreció en la edición, Niurka Marcos decidió revelar que al igual que Paty Navidad, también ha tenido que aceptar realizar shows para la delincuencia, pero fue contundente al decir que eso no significa que sean sus amigos ni nada parecido, sino algo de lo más común que tienen que enfrentar los artistas, por lo que no se explica la razón por la que muchos se han escandalizado.

Yo no sé por qué nunca me correteaste a mí, pende… (Anabel Hernández). Yo no anduve con ninguno, pero te digo que he tenido 20 momentos inesperados, como contó Paty... de pronto vas a trabajar y cuando llegas ‘what’s happening?’ (¿Qué está pasando?)", contó.

La vedette fue clara que cuando se encuentran esa posición, no hay otra opción más que actuar como un profesional al dar el show, dado que no se pueden negar y asegura que en todas las ocasiones que le ha tocado la han tratado muy bien, tanto así que ha le han presentado a familiares, como cuando se presentó en un antro y se dio cuenta para quiénes estaba trabajando, pero lejos de asustarse, recibió su cariño de forma respetuosa.

Niurka Marcos prefirió guardarse el nombre de los narcos para los que trabajó | Instagram

¿A mí? Lindo, yo he conocido hasta la abuelita de la familia (...) La gente me va a saludar y me transmite su cariño, eso no lo puede evitar nadie porque eso es educación, respeto y la parte humana del comportamiento natural de cualquier ser humano (...) Lindos, amables, respetuosos", compartió Niurka.

Aunque de acuerdo a su experiencia, los narcotraficantes son personas esplendidas, la llamada 'Mujer Escándalo' fue clara al decir que jamás recibió un regalo costoso de su parte, a pesar de que llegaron a realizar ofrecimientos, pues es consciente en que de alguna forma esto abre la puerta a que se den otras cosas, por lo que siempre se condujo bajo la línea del respeto.

Si algo no le parece a la cubana es que la gente sea "hipócrita", por lo que no comprende a los que espantan al escuchar que un famoso conoció a un narcotraficante, pues asegura la sociedad ya está acostumbrada a ver cómo funciona ese mercado gracias a las series en las que incluso los han pintado como si fueran superhéroes.

Finalmente, Niurka Marcos defendió a sus colegas que fueron señalados por la periodista, quien coincide en que debería mostrar pruebas contundentes antes de hacer acusaciones tan graves, pues para ella sus testigos protegidos no demuestran nada y sí afecta a la familia de los que involucra en sus ansias de vender.

