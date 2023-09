¿Piqué le pidió perdón a Shakira por infidelidad con Clara Chía? VIDEO se vuelve viral

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A través de las redes sociales ha circulado un video en el que aparentemente Gerard Piqué le está suplicando a Shakira que lo perdone por haberla engañado e incluso hasta le dice que su relación con Clara Chía ha terminado. Sin embargo, no es una grabación real, ya que hasta el momento el exfutbolista español continúa en su relación sentimental con la joven de 24 años y tampoco ha mostrado deseos de reconciliarse con la colombiana.

El ahora empresario de 36 años nuevamente se volvió tendencia ya que gracias a la Inteligencia Artificial (IA) se pudo crear un video donde aparece haciendo algo realmente inesperado: ¡Pidiéndole disculpas a Shakira!. Y es que como se sabe, en los últimos meses la cantante y Gerard han mantenido un mediático pleito luego de confirmarse que su divorcio se dio porque él le puso los cuernos con Clara Chía.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se escucha al exfutbolista del Barcelona confesar su arrepentimiento por haberse ido con Clara Chía, acción que califica como un error: "Qué tal amigos. Eh… hoy estoy aquí porque después de reflexionar mucho me he dado cuenta del error que cometí. Nunca debí haber hecho lo que hice, no debí haber faltado a mi relación con Shakira y mis hijos. Mi relación con Clara Chía ha terminado y quiero decirte Shak perdón".

Asimismo, en el relato creado con IA Piqué admite que la intérprete de canciones como Te Felicito y Monotonía es la mujer de su vida y hasta le pide matrimonio: "Te amo Shakira, eres el amor de mi vida y quiero pedirte que te cases conmigo, por favor perdóname", suplica el falso español que aparece llevando una playera Balenciaga de color azul, luce el cabello castaño y una abundante barba.

Clic aquí para ver el video

Crean video con IA de Piqué pidiendo perdón a Shakira

La publicación, que basta decir se volvió viral, fue compartida por la periodista Tanya Charry de Univisión, quien aclara que es un juego creado con IA, pues con base en este avance de la ciencia pudo replicarse el típico peinado y barba de Gerard. Hasta el momento, el video publicado cuenta con más de 120 mil reproducciones, y cientos de comentarios divididos, en los cuales señalan que es una broma de muy mal gusto y otros creen que ese video nunca se hará realidad.

Ni con inteligencia artificial le creería".

Qué cruel, ya cada quien a lo suyo, no creo que haya vuelta atrás".

Que no lo perdone, no vale la pena".

Está mejor el muñeco que el original".

Fuente: Tribuna