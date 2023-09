Sergio Mayer piensa responder a las acusaciones de Anabel Hernández con libro biográfico

Ciudad de México.- Sergio Mayer se encuentra otra vez en medio de la polémica, debido a que su nombre salió a relucir en el nuevo libro de Anabel Hernández, donde lo acusa de haber tenido tratos con el crimen organizado, aunque cabe destacar que no es la primera vez que lo hace ya que en otras de sus publicaciones también destaca la presunta amistad que tuvo con personajes como Édgar Valdez Villarreal, quien es mejor conocido como 'La Barbie'.

A través de las páginas de Las Señoras del Narco: Amar en el Infierno, la periodista menciona que el exintegrante de Garibaldi era el encargado de llevarle guapas mujeres del medio del espectáculo a Arturo Beltrán Leyva para que tuvieran intimidad con él a cambio de millonarios pagos, así que por cada una recibía comisiones de 10 mil dólares, algo que sin duda afecta a su imagen.

En este sentido, Maxine Woodside le cuestionó en su programa la veracidad de lo que dice el libro, pues algunas famosas como Raquel Bigorra han aceptado que hay partes que son reales, pero el negó rotundamente haber hecho negocios con los capos y mucho menos haber recibido dinero, por lo que cuestionó las fuentes de información que utilizó para su obra.

En todos los libros que ha hecho me ha mencionado, pero cuándo ha mostrado una evidencia, una foto. Dice que tiene audios, pero un audio no comprueba absolutamente nada, si son míos que los presente, dice que hay una investigación que la presente para ver quién me investiga con documentos".