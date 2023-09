¿Traición a la huelga de actores? Estrellas del live action de 'One Piece' llegan a la Animole

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Unas semanas antes de que se estrenara Barbie: La Película, se desató la huelga de actores en Hollywood, lo que significa que ninguna estrella de cine, televisión y streaming podía presentarse a ningún evento de promoción para alguna producción en la que hubieran trabajado anteriormente. Esto representó un duro golpe para varias producciones como Blue Bettle, que recibió la publicidad necesaria para distribuir el producto.

Si bien, hace unos días se supo que la huelga de escritores ya había llegado a su final, éste no es el caso de la de actores, misma que aún continúa; sin embargo, éste no sería ningún impedimento para que los actores del live action de One Piece, Emily Rudd, quien dio vida a la ladrona y cartógrafa 'Nami', y McKinley Belcher III, histrión que dio vida al temible villano, 'Arlong', aceptaran llegar la AniMole, convención que se celebrará en el WTC, en la CDMX.

Emily Rudd, estrella de 'One Piede' llega a la AniMole

Dio inicio durante la jornada de este viernes, 29 de septiembre y finalizará el próximo domingo, sin embargo, ellos se presentarán para el día de mañana y se reunirán únicamente con gente que cuente con un registro previo y les darán un autógrafo a los pocos afortunados. Según declaraciones de Jorge Hermosillo, vocero de la convención, "no fue nada fácil" hacer que los actores vinieran a la CDMX, especialmente por cuestiones de la huelga.

Debido a ello, ambos actores fueron anunciados prácticamente unos días antes de que el evento diera inicio, de lo contrario no podrían hacer que vinieran, por otro lado, los organizadores de AniMole tuvieron que negociar por mucho tiempo la presencia de los famosos en el evento, solo así se pudo lograr que tanto la heroína como el antagonista del arco de la 'Isla Coco' se presentarán a la convivencia con los fans.

"No fue nada fácil lograr que viniera, fueron pláticas de mucho tiempo y aparte la huelga dificultó todo. Por eso los anunciamos tan cerca del evento, pero no podía ser de otra manera. Justo lo que no se podrá hacer como tal es la promoción de proyectos grandes, pero todo lo demás sin problema lo pueden realizar.", declaró Hermosillo.

McKinley Belcher III, actor de 'One Piece' se suma a la AniMole 2023

Cabe señalar que, una vez que se inauguró el registro para que los fans pudieran acceder a la convivencia con Emily y McKinley se saturó a los pocos minutos, por lo que es posible que varios seguidores del live action de One Piece se queden con las ganas de conocer a los famosos; sin embargo, ellos no serán los únicos que estarán presentes en el evento, ya que, asistirán más de 40 actores y actrices de doblaje a la AniMole.

De acuerdo con algunos de los actores de doblaje que estarán presentes en la AniMole 2023, serán: Ale Pilar, quien dio vida a la 'Princesa Peach' en la película de Mario Bross; Ana Lobo, quien funge como' Kagome', en Inuyasha o 'Mikasa Ackerman' en Shingeki no Kyojin; Cecilia Gispert, que interpretó a 'Candy Candy'; Carlos Segundo, famoso por dar voz a 'Piccolo'; Elizabeth Infante, famosa por hacer a 'Anya' en Spy Family; Gabriel Chávez, que interpreta al 'sr. Bearns' en The Simpson, entre muchos otros.

